Joueurs du Mois LHJMQ | Février 2023

Attaquant du mois

Riley Kidney – Olympiques de Gatineau – 10PJ, 6B, 18A, 24Pts

Pour un deuxième mois consécutif, Kidney est honoré dans les Joueurs du Mois alors que les Olympiques ont passé février à être littéralement imbattables. Depuis son arrivée à Gatineau à la date limite des transactions, le joueur de 19 ans originaire d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, a été un élément clé du premier trio de l’équipe. Il a inscrit un point dans chaque match du mois, ce qui fait partie d’une longue séquence personnelle de 17 matchs consécutifs avec au moins un point. Kidney a terminé le mois avec cinq matchs consécutifs de plusieurs points, dont une soirée de cinq passes contre le Cap-Breton le 18, suivie d’une sortie de quatre aides contre Rouyn-Noranda dès le lendemain après-midi. Efficace dans les trois zones, le vétéran de quatrième année a terminé avec un différentiel de +14 pour un deuxième mois consécutif.

Après une campagne exceptionnelle de 100 points avec Acadie-Bathurst en 2021-2022, le choix de deuxième tour des Canadiens de Montréal entame le dernier mois de la saison régulière au troisième rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec 91 points en 49 matchs. Cela comprend 46 points en 18 matchs avec les Olympiques, qui sont actuellement sur une séquence de 13 victoires consécutives.

Mention honorable

Jordan Dumais – Mooseheads d’Halifax – 11PJ, 12B, 11A, 23Pts

_

Défenseur du mois

David Spacek – Phœnix de Sherbrooke – 10PJ, 2B, 12A, 14Pts

David Spacek est l’un des nombreux joueurs qui incarne le style de jeu fluide et constant du Phœnix de Sherbrooke, les meneurs de l’Association Ouest. Sur le plan offensif, le joueur tchèque de 19 ans a inscrit plus d’un point à cinq reprises le mois dernier, dont trois rencontres de suite du 3 au 10 février. Sur le plan défensif, Spacek n’a pas encore connu un seul match avec un différentiel négatif en 2023. Son rendement incroyable de +24 pour le mois comprend une sortie de +6 à Saint John le 17. Le joueur de deuxième année a été un élément clé durant la présente séquence de 12 matchs consécutifs avec au moins un point au classement du Phœnix.

Choix de cinquième ronde du Wild du Minnesota à la Séance de sélection 2022 de la LNH, Spacek occupe le huitième rang chez les défenseurs de la LHJMQ avec 44 points en 47 matchs. Il a récemment aidé l’équipe de la Tchéquie à remporter l’argent au Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF, la première médaille de la nation à cet événement en 18 ans.

Mention honorable

Tristan Luneau – Olympiques de Gatineau – 10PJ, 3B, 13A, 16Pts

_

Gardien du mois

Francesco Lapenna – Olympiques de Gatineau – 7-0-0-0, 1.69 MBA, .944 %ARR

Après une brève absence, Francesco Lapenna a réintégré l’alignement des Olympiques dès le premier jour de février. Il a fait beaucoup de choses depuis, mais perdre n’en fait pas partie. Le joueur de 20 ans originaire de Laval a accordé deux buts ou moins à chacune de ses apparitions le mois dernier. Lapenna a commencé le mois en repoussant 33 tirs dans une victoire contre Moncton. Cette performance a été suivie, entre autres, d’une sortie de 38 arrêts dans une victoire en fusillade contre Halifax le 8, de victoires consécutives contre les 67’s d’Ottawa – les meilleurs de la Ligue de l’Ontario – les 9 et 11, ainsi que d’un triomphe de 34 arrêts contre Chicoutimi le 23.

Acquis des Islanders de Charlottetown lors de la période de transactions des Fêtes, Lapenna présente une fiche de 12-2-1-0 depuis son arrivée à Gatineau. Il figure actuellement parmi les meneurs de la ligue au chapitre des victoires (24), de la moyenne de buts alloués (2.48) et du pourcentage d’arrêts (.920%).

Mention honorable

Olivier Adam – Phœnix de Sherbrooke – 6-0-0-1, 1.55 MBA, .936 %ARR, 2 BL

_

Recrue du mois

Matyas Melovsky – Drakkar de Baie-Comeau – 10PJ, 1B, 12A, 13Pts

Depuis son retour d’une blessure à la fin du mois de janvier, Matyas Melovsky a pris feu et entame le mois de mars sur une séquence de 13 matchs consécutifs avec au moins un point. Le centre tchèque a obtenu deux mentions d’aide dans trois rencontres au cours du mois, notamment contre des équipes de premier plan en Québec et Victoriaville. Son seul but de février a été marqué en infériorité numérique contre Shawinigan le 4 mars. Dans l’ensemble, sa première saison en Amérique du Nord est plutôt impressionnante, alors qu’il continue d’aider le Drakkar à solidifier sa position dans le classement de l’Association Est à l’approche des séries.

Les solides performances de Melovsky en 2023 l’ont propulsé au premier rang de toutes les recrues du circuit pour les mentions d’aide avec 38, et au troisième rang pour les points avec 44 en 49 matchs. Il a passé la saison 2021-2022 dans les rangs M20 de la Tchéquie avec le HC Vitkovice, où il a obtenu une moyenne d’un peu plus d’un point par match.

Mention honorable

Jacob Steinman – Wildcats de Moncton – 5-4-0-1, 2.88 MBA, .907 %ARR, 2 BL