Joueurs du mois LHJMQ | Février 2022

Voici les meilleurs joueurs de la LHJMQ pour le mois de février. Vous trouverez ci-dessous le meilleur attaquant, défenseur, recrue et gardien de but de la ligue du mois dernier, ainsi qu’une mention honorable pour chacun.

ATTAQUANT DU MOIS

Joshua Roy – Phœnix de Sherbrooke – 10PJ, 8B, 18A, 26Pts

Joshua Roy fait un excellent boulot pour rappeler à tout le monde pourquoi il a été le tout premier choix du Repêchage 2019 de la LHJMQ. En février, le jeune homme de 18 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce a obtenu un point dans chacune des parties, dont cinq matchs avec trois points ou plus et, pour couronner le mois, la première performance de six points de sa carrière contre Victoriaville. En plus de ses prouesses offensives, Roy a terminé février avec un différentiel de +12, alors que le Phœnix est toujours en course pour la première place de la division centrale. Le vétéran de troisième année entame le mois de mars sur une séquence de 12 matchs consécutifs avec au moins un point.

Roy, qui a été repêché par les Canadiens de Montréal en 2021, trône présentement au sommet de la ligue au chapitre des aides (48) et des points (73), dépassant facilement ses sommets personnels précédents avec 29 matchs à disputer en saison régulière.

Mention honorable

William Dufour – Sea Dogs de Saint John – 11PJ, 13B, 7A, 20Pts

S’il y a une lumière rouge qui scintille à Saint John, il y a de fortes chances que Dufour en soit responsable. Espoir des Islanders de New York depuis 2020, il a terminé quatre matchs avec plus d’un but au cours du mois, dont la meilleure performance de sa carrière avec quatre filets contre Moncton le 27 février. Le vétéran de quatrième année mène tous les francs-tireurs de la ligue avec ses 35 buts, ce qui le projette vers une campagne de 59 filets, un exploit qui n’a pas été réalisé dans le circuit depuis 15 ans.

DÉFENSEUR DU MOIS

Miguël Tourigny – Titan d’Acadie-Bathurst – 8PJ, 2B, 12A, 14Pts

Pour la première fois de sa carrière de quatre ans dans la LHJMQ, Miguël Tourigny portait un nouveau chandail au début du mois de février. Le Victoriavillois de 20 ans originaire s’est rapidement senti à l’aise dans le nord du Nouveau-Brunswick, enregistrant un point dans chaque match qu’il a disputé avec le Titan jusqu’à présent. Dans quatre de ces rencontres, l’arrière a amassé plusieurs points, dont un record personnel de quatre mentions d’aide contre Victoriaville le 17 du mois. Les performances de Tourigny se sont également reflétées dans les résultats de sa nouvelle équipe, le Titan ayant obtenu un point au classement dans chacune des rencontres disputées par sa nouvelle acquisition.

Tourigny demeure en tête des marqueurs au sein des défenseurs de la ligue avec 21 buts et 54 points après 38 matchs. Il a été invité comme agent libre au camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim en 2021.

Mention honorable

Vincent Sévigny – Sea Dogs de Saint John – 11PJ, 5B, 7A, 12Pts

Bien que la Coupe Memorial soit dans presque quatre mois, Vincent Sévigny joue déjà comme si chaque soir était la finale du championnat pour les hôtes du tournoi. Le vétéran a obtenu plus d’un point dans trois de ses rencontres au cours de son premier mois avec les Sea Dogs. En plus d’afficher un fantastique différentiel de +13, il a terminé tous les matchs, sauf un, à égalité ou mieux au chapitre des +/-. La récente production de Sévigny le place à égalité au troisième rang de la ligue chez les défenseurs, avec 40 points en 36 matchs.

RECRUE DU MOIS

Ethan Gauthier- Phœnix de Sherbrooke – 10PJ, 5G, 7A, 12Pts

Lorsqu’il a été sélectionné au premier rang du Repêchage 2021 de la LHJMQ, les attentes étaient élevées pour Ethan Gauthier. En ce début du mois de mars, on peut dire que ces attentes ont été comblées. Le jeune homme de 17 ans originaire de Phoenix, en Arizona, a connu quatre matchs de plus d’un point au cours du dernier mois, dont son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ le 20 février contre les Remparts. Présentement sur une séquence de quatre matchs consécutifs avec un point ou plus, Gauthier trouve son rythme et impressionne au sein d’une équipe du Phœnix riche en talent.

De retour sur la glace à temps plein après des pauses prolongées liées à la pandémie, Gauthier, qui a enregistré 23 points en 36 matchs, commence à montrer le style de jeu dynamique qui lui a valu le statut de vedette au niveau M18 AAA de 2018 à 2020.

Mention honorable

Yoan Loshing – Wildcats de Moncton – 6PJ, 5B, 4A, 9Pts

Loshing a connu le genre de mois de février que les dirigeants des Wildcats avaient envisagé lorsqu’ils l’ont sélectionné au premier tour de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ. Parmi ses faits saillants du mois, Loshing a connu deux matchs de deux buts, trois sorties de plusieurs points et marqué trois filets en avantage numérique. Le jeune homme de 18 ans originaire de Lemoyne continue de mériter de plus en plus de minutes clés au sein d’un club en pleine ascension. Avant de faire ses débuts dans la LHJMQ, Loshing était reconnu pour ses aptitudes dans les deux sens de la patinoire avec les Senators de Mississauga de la GTHL.

GARDIEN DE BUT DU MOIS

Rémi Poirier – Olympiques de Gatineau – 6-0-1-0, 1.84 MBA, .930 %Arr., 1 BL

À bien des égards, les Olympiques de Gatineau profitent de leur virement jeunesse pour se hisser au sommet du classement de la LHJMQ. Toutefois, c’est leur gardien de but vétéran qui vient voler la vedette à plusieurs occasions. Rémi Poirier n’a pas encore perdu un seul match en temps réglementaire en 2022, y compris une séquence personnelle de quatre victoires à la fin de février. Le joueur de 20 ans originaire de Granby a accordé deux buts ou moins dans quatre matchs au cours du mois, y compris une performance de 26 arrêts contre Chicoutimi au cours de laquelle le gardien a signé son septième blanchissage en carrière dans la LHJMQ.

Poirier, un choix de repêchage des Stars de Dallas en 2020, figure parmi les meneurs de la ligue dans la plupart des catégories importantes des gardiens de but cette saison, occupant le troisième rang pour la moyenne de buts alloués (2.28), le troisième rang pour le pourcentage d’arrêts (0.916%) et le deuxième rang pour les victoires (16).

Mention honorable

Antoine Coulombe – Cataractes de Shawinigan – 4-1-0-1, 1.95 MBA, .931 %Arr., 1 BL

Coulombe a connu un départ canon après la pause prolongée avec quatre victoires consécutives et cinq matchs dans lesquels il a accordé deux buts ou moins. Le 13 février, Coulombe a signé son deuxième blanchissage de la saison en repoussant les 26 tirs auxquels il a fait face dans une victoire contre le Drakkar. Coulombe fait partie d’un duo de gardiens de but fiable chez les Cataractes, qui sont en tête de leur division. Il entame le mois de mars avec les meilleures statistiques de sa carrière pour la moyenne de buts alloués (2.86) et le pourcentage d’arrêts (0.902%).