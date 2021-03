Joueurs du mois LHJMQ | Février 2021

ATTAQUANT DU MOIS

Thomas Casey – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 9B, 14A, 23Pts

Les Islanders de Charlottetown mènent actuellement la ligue au chapitre des buts marqués et le héros local Thomas Casey a joué un rôle clé dans ce dénouement. Le joueur de 20 ans a inscrit un point à chacun de ses neuf matchs de février, en plus d’obtenir plus d’un point dans sept de ces rencontres. Les 17 et 20 février, contre Halifax et Cap-Breton respectivement, le vétéran de quatrième année a disputé deux matchs de quatre points.

Blanchi de la feuille de pointage à deux occasions seulement cette saison, Casey occupe le deuxième rang de la course au meilleur marqueur de la ligue. Ses 49 points, amassés en seulement 25 matchs, représentent déjà un nouveau sommet en carrière pour celui qui avait été invité au camp d’entraînement des Red Wings de Detroit en 2019.

Mention Honorable

Cédric Desruisseaux – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 9B, 12A, 21Pts

Le seul joueur séparant Casey de la position de tête des meilleurs marqueurs du circuit est son coéquipier, Cédric Desruisseaux. Le joueur de 20 ans originaire de Victoriaville a également atteint de nouveaux sommets en carrière au chapitre des buts (28) et des points (51) après 25 matchs. Il est sur une séquence de 10 matchs consécutifs avec au moins un point, en plus d’avoir connu la meilleure soirée de sa carrière en amassant cinq points contre Halifax le 17 février dernier.

_

DÉFENSEUR DU MOIS

Nathan Larose – Eagles du Cap-Breton – 7PJ, 5B, 4A, 9Pts

Le deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs cette saison, Nathan Larose continue de mener la charge à la ligne bleue des Eagles. En février, le joueur de 20 ans originaire de Mirabel a obtenu des points dans six de ses sept parties, des buts dans cinq de ces rencontres et plus d’un point dans trois de celles-ci. Le vétéran défenseur a marqué le but vainqueur, ajouté une passe et inscrit son meilleur rendement de la saison à +3 dans une victoire contre les rivaux provinciaux des Eagles, les Mooseheads d’Halifax, le 17 février dernier.

Larose a trouvé le fond du filet 15 fois en seulement 24 matchs cette saison, à deux buts seulement de son sommet personnel établi en 51 matchs l’an dernier. Il a été invité à un premier camp d’entraînement de la LNH avec les Blues de Saint-Louis en 2019.

Mention Honorable

Miguël Tourigny – Armada de Blainville-Boisbriand – 9PJ, 3B, 6A, 9Pts

Tourigny se mérite une mention honorable pour un deuxième mois consécutif après avoir connu des matchs de plus d’un point à trois reprises en février pour aller avec son impressionnant rendement de +9. Son match de quatre points contre Rouyn-Noranda, le 4 février dernier, a représenté un nouveau sommet en carrière pour le défenseur de troisième année.

_

RECRUE DU MOIS

Evan Nause – Remparts de Québec – 10PJ, 0B, 10A, 10Pts

Avoir un impact en tant que défenseur de 17 ans est une lourde tâche pour la plupart, mais Evan Nause a accepté ce défi à bras ouverts. Le joueur né à White Rock, en Colombie-Britannique, a connu de forts moments au début du mois, obtenant plus d’un point dans quatre de ses cinq matchs entre le 4 et le 13 février. Cela comprenait une performance de trois passes, la première de sa jeune carrière, dans une victoire de 5-2 contre Baie-Comeau. De plus, il a fermement pris le contrôle d’une brigade défensive des Remparts qui se situe dans la moitié supérieure de la ligue au chapitre des buts alloués.

Nause a été sélectionné cinquième au total par les Remparts lors du repêchage 2020 de la LHJMQ après avoir démontré de solides performances avec le Stampede de Sioux Falls de la USHL la saison dernière.

Mention Honorable

Lorenzo Canonica – Cataractes de Shawinigan – 10PJ, 4B, 5A, 9Pts

Canonica est un élément clé au sein d’une talentueuse formation des Cataractes depuis qu’il a fait ses débuts suite à sa participation avec l’équipe suisse au Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF. Durant le mois de février, le joueur de 17 ans a connu trois matchs de plus d’un point en plus d’avoir obtenu un rendement total de +7.

_

GARDIEN DU MOIS

Alexis Shank – Saguenéens de Chicoutimi – 3-0-0-1, MBA 0.93, %ARR .953, 1 BL

Alexis Shank met actuellement la touche finale à une solide carrière junior. Le Lavallois de 21 ans n’a pas encore perdu en temps règlementaire en 2021 et a entamé le mois de mars sur une séquence de trois victoires consécutives. Le 27 février, le vétéran de quatrième année a repoussé les 16 tirs des Remparts pour obtenir son 11e blanchissage en carrière, deux de moins que le record de franchise des Saguenéens établi par Christopher Gibson entre 2009-2013.

Sélection de quatrième ronde des Saguenéens au Repêchage LHJMQ 2016, Shank est actuellement en tête de la ligue au chapitre de la moyenne de buts alloués (1,84) et du pourcentage d’arrêts (0,925%).

Mention Honorable

Colten Ellis – Islanders de Charlottetown – 5-1-0-0, MBA 1.68, %ARR .921, 3 BL

C’est une année de rêve que connait présentement le gardien de but de 20 ans originaire d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Meneur actuel de la ligue pour les victoires (16) et les blanchissages (5), Ellis compte maintenant 16 jeux blancs en carrière, à un seul du record de ligue qui appartient à Philippe Cadorette.

Signe que les choses vont bien, le vétéran de quatrième année a débuté le mois de mars en signant un premier contrat professionnel avec les Blues de Saint-Louis.