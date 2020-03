Joueurs du mois LHJMQ | Février 2020

Attaquant du Mois

Alexander Khovanov – Wildcats de Moncton – 13PJ, 10B, 18A, 28Pts

Les Wildcats de Moncton et leur joueur de centre Alexander Khovanov sont au centre de plusieurs nouvelles de la LHJMQ depuis quelques semaines, puisque les deux continuent d’accumuler d’importants points soir après soir. Le joueur de 19 ans originaire de Kazan en Russie a obtenu un point dans tous ses matchs du mois et a trouvé le fond du filet dans huit de ces rencontres. Il a obtenu plus d’un point dans huit parties, incluant des performances de quatre points contre Charlottetown et Saint John le 1er et le 14 du mois, respectivement. Un des aspects les plus sous-estimés du jeu du vétéran de trois saisons est son efficacité en défensive, tel que démontré par son rendement de +24 durant le mois.

Le deuxième choix au total de la Séance de sélection européenne de la LCH en 2017, Khovanov a déjà éclipsé ses sommets personnels avec 32 buts et 92 points avant le dernier mois de la saison régulière. Le choix de 2018 du Wild du Minnesota débute mars en deuxième place de la course au meilleur pointeur du circuit, au second échelon pour les passes et à égalité au premier rang pour le différentiel +/-.

Mention honorable

Mathias Laferrière – Eagles du Cap-Breton – 10PJ, 11B, 10A, 21Pts

Tenu à l’écart du jeu en début de saison suite à une blessure, Mathias Laferrière a ouvert la machine une fois que le calendrier a tourné la page en 2020. Après avoir amassé 16 points en janvier, le Montréalais de 19 ans a haussé sa production d’un cran en février, inscrivant son nom sur la feuille de match dans neuf de ses 10 rencontres. Il a obtenu plus d’un point dans sept de ces matchs, incluant une performance de quatre points contre l’Armada le 8 février. Un choix au repêchage des Blues de St-Louis en 2018, Laferrière se retrouve maintenant avec 48 points en 37 parties cette saison.

_

Défenseur du Mois

Jordan Spence – Wildcats de Moncton – 13PJ, 2B, 12A, 14Pts

Les Wildcats de Moncton n’ont pas perdu un seul match en février, leur permettant de solidifier leur avance au premier rang de l’Association Est. Une des pièces maitresses de cette séquence spectaculaire est le défenseur Jordan Spence. Le joueur de deuxième année a obtenu des points dans 10 de ses 13 affrontements de février, en commençant par un match de trois points contre Charlottetown le premier du mois. Spence a terminé toutes ses parties avec un différentiel +/- positif ou égal à zéro, le menant vers un rendement de +22 pour le mois, tout en jouant d’importantes minutes pour la meilleure équipe défensive de la ligue.

Recrue de l’année la saison dernière, Spence a terminé le mois de février au cinquième rang parmi les meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ grâce à ses 49 points en 56 matchs, égalant son total de points obtenu en 2018-2019. Son rendement de +49 le place au quatrième rang de la LHJMQ à ce chapitre. Spence a été sélectionné par les Kings de Los Angeles en quatrième ronde du Repêchage LNH 2019.

Mention honorable

Xavier Bernard – Phœnix de Sherbrooke – 11PJ, 1B, 8A, 9Pts

Le vétéran de quatre saisons et natif de Mercier, Xavier Bernard, a aidé Sherbrooke à conclure le mois de février avec une fiche de 10-1, tout en obtenant un différentiel +/- positif dans neuf rencontres. Le choix des Devils du New Jersey en 2018 a terminé deux de ces rencontres avec un rendement de +5, incluant une victoire contre Val-d’Or le 29 février dans laquelle il a obtenu cinq points. Bernard a ainsi égalé le record de franchise du Phœnix pour le plus de points obtenus en un seul match par un défenseur.

_

Recrue du Mois

Jacob Dion – Voltigeurs de Drummondville – 11PJ, 6B, 7A, 13Pts

Le futur est entre bonnes mains à Drummondville, en partie grâce au défenseur de première année Jacob Dion nommé Recrue du Mois pour une deuxième fois en l’espace de trois mois. Âgé de 18 ans, le natif de Stoke a obtenu des points dans neuf de ses 11 affrontements de février, incluant trois matchs consécutifs de deux points. Dion a obtenu son premier match de deux buts dans la LHJMQ le 14 février contre Baie-Comeau et a marqué le premier but gagnant de sa carrière deux semaines plus tard contre Gatineau.

Dion s’est hissé jusqu’au sommet des meilleurs pointeurs chez les recrues du circuit avec sa récolte de 51 points en 60 matchs. Il est aussi à égalité au deuxième rang pour le plus de points parmi les défenseurs de la ligue. Un choix de quatrième ronde des Voltigeurs au Repêchage LHJMQ de 2018, Dion a mené les Cantonniers de Magog à deux apparitions consécutives à la Coupe Telus en 2018 et 2019.

Mention honorable

Joshua Roy – Sea Dogs de Saint John – 11PJ, 6B, 6A, 12Pts

Le tout premier choix de la Séance de sélection de la LHJMQ de 2019, Joshua Roy s’y connaît bien lorsque vient le temps de performer sous pression. L’attaquant de 16 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce a débuté le mois assez tranquillement, avant de conclure février sur une séquence de six matchs consécutifs avec au moins un point. Cette séquence comprend son cinquième but gagnant de la saison, marqué le 23 contre Rouyn-Noranda. En partie grâce aux contributions de Roy, les Sea Dogs se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour une première fois depuis 2017.

_

Gardien du Mois

Olivier Rodrigue – Wildcats de Moncton – 8-0-0-0, 1.62 MOY, .940 %ARR, 2 BL

Il n’y a pas beaucoup de choses qu’Olivier Rodrigue n’a pas vécues entre les poteaux cette saison – à l’exception de défaites, bien évidemment. Le Chicoutimien de 19 ans a poursuivi sur sa lancée en février, alors que lui et les Wildcats sont demeurés invaincus, poussant la fiche de Rodrigue à 13-1 durant les deux premiers mois de 2020. Le vétéran de quatre saisons a signé des victoires de 30 arrêts ou plus les 12 et 19 février contre Saint John et Rimouski, respectivement. Son quatrième blanchissage de la saison, obtenu le 21 contre Rouyn-Noranda, représentait un nouveau sommet personnel en une saison pour Rodrigue et le plaçait à égalité au sommet de la ligue à ce chapitre.

Un choix de deuxième tour des Oilers d’Edmonton en 2018, Rodrigue entame le mois de mars avec une impressionnante fiche de 28-7-0-0 cette saison, alors que sa moyenne de buts alloués (2.47), son pourcentage d’arrêts (.913%) et ses victoires le placent tous parmi le Top 5 des gardiens de la LHJMQ.

Mention honorable

Kevin Mandolese – Eagles du Cap-Breton – 6-1-0-0, 2.31 MOY, .927 %ARR

La saison mémorable de Kevin Mandolese s’est poursuivie en février. Cinq matchs avec 30 arrêts ou plus, six matchs avec trois buts contre ou moins et une séquence personnelle de cinq victoires consécutives pour terminer février semblent être le reflet d’un mois comme les autres pour le gardien étoile des Eagles. Pendant ce temps, Mandolese, qui présente une fiche de 24-8-0-0- jusqu’à présent en 2019-2020, continue d’éclipser ses anciens sommets personnels au niveau de la moyenne de buts alloués (2.31) et du pourcentage d’arrêts (.922%), deux statistiques qui le placent respectivement au troisième et au premier rang de la LHJMQ.