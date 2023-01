Joueurs du mois LHJMQ | Décembre 2022

Attaquant du mois

Zachary L’Heureux – Mooseheads d’Halifax – 10PJ, 8B, 10A, 18Pts

Les Mooseheads d’Halifax ont reçu un coup de pouce à la fin novembre lorsque Zachary L’Heureux a réintégré l’alignement après avoir subi une opération pour une hernie sportive durant la saison morte. Le choix de premier tour des Predators de Nashville en 2021 n’a pas perdu sa touche, inscrivant des points dans neuf de ses dix rencontres de décembre, dont six parties avec plus d’un point. Il a également enregistré un rendement +/- égal ou supérieur à zéro dans huit matchs. Le point culminant de ce mois impressionnant est survenu la veille du Nouvel An, lorsque le vétéran de quatrième année a inscrit quatre points et un différentiel de +6 dans une victoire sur la route contre les Eagles du Cap-Breton.

L’athlète de 19 ans originaire de Mercier, qui s’approche du plateau des 150 matchs joués en saison régulière dans la LHJMQ, a enregistré 12 buts et 11 passes en seulement 13 matchs alors que le calendrier passe à 2023.

Mention honorable

Zachary Bolduc – Remparts de Québec – 8PJ, 10B, 7A, 17Pts

Défenseur du mois

Etienne Morin – Wildcats de Moncton – 11PJ, 5B, 10A, 15Pts

Les Wildcats de Moncton continuent de développer un club qu’ils espèrent voir devenir un candidat au championnat dans les saisons à venir. L’un des morceaux clés du casse-tête est Etienne Morin, qui est devenu cette année l’un des défenseurs les plus dangereux de la ligue. Le jeune homme de 17 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a cumulé des points dans dix matchs de décembre. Dans chacun des dix derniers matchs du mois, il a enregistré un indice +/- égal ou supérieur à zéro. Deux de ses buts ont été marqués en avantage numérique et la séquence de sept matchs avec au moins un point qu’il a maintenue pendant une partie du mois représente un sommet en carrière.

Morin occupe actuellement le deuxième rang chez les défenseurs de la LHJMQ avec 38 points en 34 matchs, tandis que ses 14 buts sont en tête du circuit. Il est actuellement un espoir classé « B » en vue de la Séance de sélection 2023 de la LNH.

Mention honorable

Edouard Cournoyer – Huskies de Rouyn-Noranda – 10PJ, 0B, 11A, 11Pts

Gardien du mois

Tye Austin – Olympiques de Gatineau/Islanders de Charlottetown – 4-0-0-3, 2.08 MBA, .926 %ARR

Peu importe où Tye Austin évoluait en décembre, il le faisait de façon impressionnante. Le joueur de 20 ans originaire de Pembroke, en Ontario, débute 2023 en étant toujours invaincu en temps règlementaire, n’ayant pas accordé plus de trois buts à tous ses départs sauf un. Parmi ses faits saillants de décembre, mentionnons un triomphe de 24 arrêts contre l’Océanic de Rimouski le 2 du mois et une victoire contre le Drakkar de Baie-Comeau le 16, au cours de laquelle il a repoussé 21 tirs. Échangé aux Islanders de Charlottetown le 18, Austin a remporté sa première victoire avec l’équipe de Jim Hulton la veille du Jour de l’An, stoppant 27 tirs dans une remontée contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Austin, qui a passé trois saisons avec les Petes de Peterborough de la Ligue de l’Ontario avant de faire le saut à la LHJMQ en tant que joueur de 20 ans, entame la deuxième moitié de saison avec une fiche de 8-0-0-3 et une impressionnante moyenne de buts alloués de 2.32.

Mention honorable

Patrik Hamrla – Océanic de Rimouski – 6-1-0-1, 2.10 MBA, .915 %ARR, 2 BL

Recrue du mois

Jan Sprynar – Océanic de Rimouski – 9PJ, 8B, 3A, 11Pts

Alors que l’année 2022 tirait à sa fin, Jan Sprynar commençait à trouver son rythme. Le jeune homme de 17 ans originaire de Zatec, en Tchéquie, s’est familiarisé avec le fond du filet adverse en inscrivant des buts dans cinq matchs de décembre. Le point culminant de son mois a été atteint le 3 décembre contre les Olympiques de Gatineau, lorsqu’il a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ, y compris son premier but gagnant. Il s’est également démarqué contre un autre club de premier plan le 29, marquant deux buts dans un triomphe contre les Tigres de Victoriaville. Sprynar a maintenu une séquence de sept matchs consécutifs avec au moins un point au cours du mois et a été un joueur avec un différentiel +/- positif à six reprises.

Choix de première ronde de l’Océanic lors de la Séance de sélection européenne 2022 de la LCH, Sprynar mène actuellement toutes les recrues de la LHJMQ avec 16 buts en 35 matchs.

Mention honorable

Jacob Steinman – Wildcats de Moncton – 3-2-0-1, 2.47 MBA, .916 %ARR