Joueurs du mois LHJMQ | Décembre 2021

Attaquant du mois

Patrick Guay – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 8B, 11A, 19Pts

Les Islanders de Charlottetown, l’équipe en tête du classement de la LHJMQ à la pause prolongée des Fêtes, savent comment trouver le fond du filet. L’un des nombreux responsables à cet égard est le joueur de centre, Patrick Guay. L’attaquant de 19 ans originaire de Magog s’est fait remarquer en décembre en inscrivant des buts dans sept de ses neuf matchs, tous des rencontres de plus d’un point. Lors de cette lancée, il a notamment connu son deuxième match de quatre points de la campagne, en plus de marquer quatre fois en avantage numérique ainsi que deux buts gagnants. Il a également été efficace sans la rondelle, terminant le mois avec un différentiel de +9.

Guay est à égalité au deuxième rang des marqueurs de la LHJMQ avec 47 points en 31 matchs, tandis que ses 25 buts mènent le circuit. Le vétéran de quatrième année a été invité au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona l’automne dernier.



Mention honorable

Conor Frenette – Tigres de Victoriaville – 7PJ, 8B, 8A, 16Pts

Les Tigres, champions en titre de la Coupe du Président, demeurent une équipe difficile à battre grâce à des joueurs comme Conor Frenette, lui qui a inscrit un point dans tous ses matchs de décembre. Le point culminant du mois de l’attaquant a été son match de cinq points contre les Mooseheads d’Halifax le 3 décembre, sa meilleure performance en carrière. Les 36 points en 30 matchs de Frenette le placent en tête des pointeurs de son club.

Défenseur du mois

Vincent Sévigny – Tigres de Victoriaville – 7PJ, 3B, 10A, 13Pts

Vincent Sévigny aura l’occasion de participer à la Coupe Memorial de 2022 grâce à une récente transaction avec les Sea Dogs de Saint John, les hôtes du tournoi. Cependant, son dernier mois avec les Tigres a été un moment fort en soi. Le vétéran a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans tous ses matchs de décembre, y compris une rencontre de quatre points contre les Eagles du Cap-Breton le 9 décembre. Il s’agissait de l’un des quatre matchs de plus d’un point de Sévigny au cours du mois. Le défenseur termine sa carrière à Victoriaville avec 97 points en 208 matchs, sans oublier un titre de la Coupe du Président en 2021.

Sévigny prend la route vers la ville portuaire en se retrouvant au quatrième rang parmi tous les arrières avec 28 points en 25 matchs. Il a commencé la saison en étant invité aux camps d’entraînement des Maple Leafs de Toronto et puis des Sénateurs d’Ottawa.



Mention honorable

William Trudeau – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 4B, 8A, 12Pts

Trudeau a inscrit près de la moitié de ses 25 points de la saison au mois de décembre, lui qui a trouvé la feuille de pointage dans sept des neuf matchs qui précédaient la pause des Fêtes. La plus impressionnante de ces sorties a été un effort de quatre points contre le Cap-Breton le 18 décembre, ce qui égalait un sommet en carrière pour le choix de quatrième ronde des Canadiens de Montréal en 2021.

Gardien du mois

Fabio Iacobo – Remparts de Québec – 4-1-0-0-0, 1.58 MBA, .937% ARR.

La dernière ligne de défense des meneurs de la Division Est demeure aussi solide que jamais grâce en partie à Fabio Iacobo. Le joueur de 20 ans originaire de Saint-Léonard a accordé deux buts ou moins à chacun de ses cinq départs au cours du mois, dont quatre victoires consécutives pour terminer l’année. Les victoires les plus impressionnantes de Iacobo ont été celles contre Drummondville et Halifax, les 4 et 5 novembre, au cours desquelles le vétéran de quatrième année a repoussé 27 et 31 tirs, respectivement.

Iacobo, que les Remparts ont acquis des Tigres de Victoriaville pendant la saison morte, fait bonne figure au sein des meneurs de la ligue, lui qui occupe le troisième rang pour la moyenne de buts alloués (2.50) en plus de se retrouver à égalité au deuxième rang pour les victoires (12).



Mention honorable

Gabriel Robert – Océanic de Rimouski – 2-2-0-0, 1.50 MBA, .938% ARR., 1 BL

Même s’il ne comptait que six apparitions dans la LHJMQ au début du mois, Robert a acquis beaucoup d’expérience au cours d’un mois de décembre spectaculaire. Le gardien recrue a accordé un but ou moins en trois départs, y compris un jeu blanc de 23 arrêts – le premier de sa carrière – contre Rouyn-Noranda le 12 décembre.

Recrue du mois

Jakub Brabenec – Islanders de Charlottetown – 6PJ, 4B, 9A, 13Pts

Jakub Brabenec s’est rapidement établi dans la LHJMQ. L’athlète de 18 ans originaire de Jihlava, en Tchéquie, a terminé quatre parties avec plus d’un point au cours du mois, y compris un match de quatre points contre Rouyn-Noranda le 3 et deux matchs de trois points contre Drummondville et Saint John les 8 et 11, respectivement. Cette dernière rencontre était également la dernière avant qu’il ne se rende en Alberta, où il représentait les Tchèques au Championnat mondial de hockey junior 2022 de l’IIHF.

Choisi en quatrième ronde par les Golden Knights de Vegas lors de la Séance de sélection 2021 de la LNH, Brabenec s’est hissé au deuxième rang des pointeurs recrues du circuit Courteau grâce à ses 32 points en 28 matchs.



Mention honorable

Tommy Cormier – Tigres de Victoriaville – 7PJ, 2B, 11A, 13Pts

Cormier n’a pas ralenti depuis qu’il a été nommé Recrue du mois en novembre. Parmi ses trois sorties de plusieurs points en décembre, il compte un match de cinq points contre le Cap-Breton le 9 et un match de quatre points contre Halifax le 3. Il a également maintenu un différentiel de +7 durant le mois. Cormier débute 2022 en tête de toutes les recrues de la ligue avec 33 points en seulement 23 parties.