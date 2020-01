Joueurs du mois LHJMQ | Décembre 2019

Attaquant du mois

Yaroslav Likhachev | Armada Blainville-Boisbriand | 9PJ, 9B-5A-14P

Après son arrivée à la LHJMQ en provenance de la Russie la saison dernière et son éventuel échange par Gatineau, Yaroslav Likhachev est finalement bien installé et à l’aise au sein de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L’ailier de 18 ans natif de Yaroslav, en Russie, a aidé l’Armada à demeurer dans la course pour la première place de la Division Ouest grâce à quatre matchs de plus d’un point durant le mois. Inclus dans ces performances sont un duo de tours du chapeau en l’espace de trois matchs, soit les 28 et 31 décembre contre Québec et Rouyn-Noranda, respectivement. De plus, l’attaquant de deuxième année a terminé avec un différentiel +/- de zéro ou mieux dans huit de ses neuf parties de décembre.

Repêché au premier tour de la Séance de sélection européenne de la LCH de 2018 par Gatineau, Likhachev a déjà surpassé ses totaux de l’an dernier (12 buts, 24 points). Après 34 matchs jusqu’ici, ses 21 buts le placent au neuvième rang de la ligue à ce chapitre, alors que ses 36 points sont bons pour le deuxième rang au sein de l’Armada. Likhachev a été invité au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona l’automne dernier.

Mention Honorable

Julien Anctil | Phoenix Sherbrooke | 10PJ, 6B-6A-12P

Le Phoenix de Sherbrooke est parvenu à demeurer au sommet du classement général cette année grâce à des contributions offensives de joueurs de soutien comme celles du centre Julien Anctil. Le joueur de 18 ans natif de Blainville a obtenu des points dans huit de ses 10 matchs de décembre, incluant une sortie de trois points contre Québec le 1er, et deux matchs de suite de deux points contre Baie-Comeau et Shawinigan le 29 et le 31. Un choix de troisième ronde du Phoenix au Repêchage LHJMQ 2018, Anctil entame le mois de janvier sur une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un point.

_

Défenseur du mois

Jacob Dion | Voltigeurs Drummondville | 9PJ, 5B-9A-14P

En débutant la saison, les Voltigeurs de Drummondville savaient qu’ils devraient dépendre d’une brigade défensive avec très peu d’expérience. Jacob Dion a su prouver qu’il pouvait être un des défenseurs sur qui on pouvait miser gros et il a grandement aidé à garder les Voltigeurs dans les hauteurs du classement de l’Association Ouest.

Le joueur de 18 ans natif de Stoke a obtenu des points dans huit de ses neuf matchs au cours du dernier mois de 2019, avec trois de ses cinq buts marqués sur l’avantage numérique ainsi que trois matchs de plus d’un point. Ceci incluait un match de quatre points, un sommet en carrière, contre Moncton le 7 décembre.

Disputant une première saison à la ligne bleue des Volts, les 30 points en 37 matchs de Dion le placent au troisième rang parmi les meilleurs pointeurs recrues du circuit et au deuxième rang des défenseurs de première année. Une sélection de quatrième ronde des Voltigeurs au Repêchage LHJMQ de 2018, Dion a mené les Cantonniers de Magog de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec à deux apparitions de suite à la Coupe Telus en 2018 et 2019.

Mention Honorable

Nathan Larose | Eagles Cap-Breton | 7PJ, 4B-5A-9P

Les Eagles du Cap-Breton sont destinés à faire un long bout de chemin dans les séries du printemps prochain et une des raisons principales est leur vétéran défenseur, Nathan Larose. Le natif de Mirabel âgé de 19 ans a obtenu des points dans six de ses sept matchs de décembre, incluant trois rencontres de plus d’un point. Le défenseur de troisième année n’a pas disputé une seule rencontre avec un différentiel négatif dans le mois, en route vers un rendement de +8 en décembre. Larose se retrouve présentement au septième rang des défenseurs avec 26 points en 34 matchs.

_

Recrue du mois

Jacob Dion | Voltigeurs Drummondville | 9PJ, 5B-9A-14P

Comme nous venons tout juste de vous le démontrer dans la section réservée au « Défenseur du mois », le joueur de première année des Voltigeurs de Drummondville Jacob Dion a été électrisant durant le mois de décembre. C’est donc pour les raisons ci-haut mentionnées qu’il est aussi nommé, sans surprise, la « Recrue du mois » de décembre.

Mention Honorable

Justin Robidas | Foreurs Val-d’Or | 7PJ, 4B-7A-11P

Après avoir fait ses débuts dans la ligue comme étant l’un de ses meilleurs espoirs, le centre des Foreurs de Val-d’Or Justin Robidas semble avoir trouvé son aire d’aller alors que le calendrier a changé pour 2020. Le jeune homme de 16 ans qui est originaire de Plano, au Texas, a enregistré trois matchs de plus d’un point en décembre. Le fait saillant de sa jeune carrière dans la LHJMQ est survenu le 6 décembre cependant, alors qu’il termina la rencontre contre Rimouski avec une collecte de deux buts et trois passes. Robidas a mis un terme à l’année avec trois points contre Gatineau le 31 décembre.

Sélectionné deuxième au total du Repêchage LHJMQ 2019 par les Foreurs, Robidas a maintenu une moyenne de plus d’un point et demi par match avec Magog l’an dernier, les champions de la Ligue Midget AAA du Québec.

_

Gardien du mois

Kevin Mandolese | Eagles Cap-Breton | 4-3-0-1, 2.04, .930%, 1 BL

De dire que la carrière LHJMQ de Kevin Mandolese est à la hausse en 2019-2020 serait un euphémisme en quelque sorte. Le joueur de 19 ans natif de Blainville est revenu d’une blessure au début du mois de décembre et a enchainé les solides performances, particulièrement vers la fin du mois.

À quatre occasions, le vétéran de quatre saisons a réalisé 30 arrêts ou plus dans un match, incluant un triomphe de 4-0 contre les Islanders de Charlottetown dans lequel il a repoussé 32 tirs pour obtenir son premier blanchissage de la saison et une troisième victoire d’affilée. Dans sept de ses huit apparitions du mois, Mandolese a accordé trois buts ou moins.

Un choix de premier tour du Cap-Breton au Repêchage LHJMQ de 2016, Mandolese débute la nouvelle année au troisième rang de la ligue pour la moyenne de buts alloués (2.50) et le pourcentage d’efficacité (.916%), tous deux représentant des sommets en carrière pour lui. Mandolese a été un choix de sixième ronde des Sénateurs d’Ottawa lors du Repêchage LNH de 2018.

Mention Honorable

Émile Samson | Armada Blainville-Boisbriand | 5-2-0-0, 2.58, .926%, 0 BL

Évoluer derrière une brigade défensive en reconstruction est un défi qu’Émile Samson a accepté de relever sans hésitation. Le gardien de 20 ans natif de Lévis a repoussé 30 tirs ou plus dans cinq de ses sept rencontres au cours du mois, incluant des victoires de 37 et 35 arrêts contre Shawinigan et Rouyn-Noranda le 6 et le 31 décembre, respectivement. Samson, qui a terminé le mois avec trois victoires consécutives, possède actuellement le meilleur pourcentage d’arrêts de sa carrière à .912%, le plaçant à égalité au quatrième rang de la ligue à ce chapitre.