Joueurs du mois LHJMQ | Avril (et Mai) 2022

Attaquant du mois

Jordan Dumais – Mooseheads d’Halifax – 13PJ, 15B, 22A, 37Pts

Il y a être en feu, et puis il y a Jordan Dumais. Le natif de l’Île-Bizard a établi un nouveau record de franchise pour les points en un mois et a fait de la ligue son terrain de jeu personnel. L’attaquant de deuxième année a terminé la saison sur une séquence de 12 matchs consécutifs avec au moins un point, affichant plusieurs points dans onze de ces rencontres, y compris un sommet en carrière de six passes contre le Cap-Breton le 19 avril, dans le cadre d’une semaine où il a obtenu 14 points en trois matchs. L’attaquant ne s’est pas contenté d’uniquement distribuer la rondelle, il a aussi connu quatre parties de plus d’un but, dont son premier tour du chapeau en carrière le 8 avril contre Moncton.

Dumais, qui est admissible à la Séance de sélection 2022 de la LNH, a sans doute fait tourner plusieurs têtes chez les recruteurs, terminant la saison avec un total de 109 points, ce qui le place au troisième rang de la ligue. Ses 70 mentions d’aide l’ont placé à égalité pour la première place du circuit.



Mention honorable

Mavrik Bourque – Cataractes de Shawinigan – 10PJ, 7B, 18A, 25Pts

Les Cataractes de Shawinigan entament les séries avec les yeux rivés sur un long parcours et Mavrik Bourque est assurément dans le coup. Bourque a obtenu un point dans tous les matchs auxquels il a participé cette saison sauf un, le plaçant sur une séquence spectaculaire de 24 matchs consécutifs avec au moins un point, y compris cinq matchs à plusieurs points en avril. Avec une sortie de deux buts et six points contre les Foreurs le 29 avril, son dernier match de la campagne a été vraiment exceptionnel. Le premier choix des Stars de Dallas en 2020 termine la saison régulière avec 68 points en 31 matchs.

_

Défenseur du mois

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 15PJ, 9B, 10A, 19Pts

Les Islanders de Charlottetown ont conclu une saison régulière couronnée de succès en remportant le titre de la Division des Maritimes, en grande partie grâce à l’impact de leur défenseur vedette, Lukas Cormier. Le jeune homme de 20 ans originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a accumulé des points dans tous les matchs sauf deux depuis le 1er avril. Ces totaux incluent cinq matchs à points multiples et une séquence de cinq matchs consécutifs au cours desquels il a marqué un but. Dans 12 de ses 15 matchs, le vétéran de quatrième année a obtenu un indice +/- égal ou supérieur à zéro.

Grâce à sa poussée de fin de saison, Cormier a remporté le titre de meilleur pointeur chez les défenseurs de la LHJMQ avec 81 points en 62 matchs. Le défenseur a été réclamé par les Golden Knights de Vegas en troisième ronde de la Séance de sélection 2020 de la LNH.



Mention honorable

Evan Nause – Remparts de Québec – 9PJ, 4B, 11A, 15Pts

Les Remparts de Québec ont remporté le trophée Jean-Rougeau en tant que champions de la saison régulière et ont terminé avec le plus faible total de buts contre. Evan Nause a joué un rôle majeur dans ces deux accomplissements. Le joueur repêché par les Panthers de la Floride en 2021 a terminé la campagne sur une séquence de dix matchs consécutifs avec au moins un point, dont six matchs de plusieurs points en avril et en mai. Le joueur de deuxième année a connu quatre rencontres de suite de deux points entre le 1er et le 9 avril.

_

Recrue du mois

Mathieu Cataford – Mooseheads d’Halifax – 13PJ, 5B, 14A, 19Pts

Le joueur de 17 ans originaire de Saint-Constant a pris feu au cours du dernier mois de la campagne en inscrivant des points dans 11 de ses 13 matchs. Il a notamment connu quatre matchs de deux points (dont trois de suite) et deux matchs de trois points. De l’autre côté de la rondelle, Cataford a été tout aussi efficace, terminant avec un rendement de zéro ou mieux dans les +/- dans toutes ses rencontres du mois sauf une.

Sélectionné au sixième rang par Halifax lors du Repêchage 2021 de la LHJMQ, Cataford a terminé la saison au troisième rang des pointeurs recrues avec 46 points en 62 matchs. Avant d’arriver dans le circuit Courteau, il était un joueur étoile des rangs M15 AAA avec l’organisation du Collège Charles-Lemoyne.



Mention honorable

David Spacek – Phoenix de Sherbrooke – 14PJ, 2B, 9A, 11Pts

La solide première saison de David Spacek a été l’un des facteurs de l’ascension du Phoenix, qui est passé de la dernière place en 2020-2021 à la première place de la Conférence de l’Ouest cette année. Le défenseur recrue a été son modèle habituel de constance au cours des dernières semaines, obtenant un point dans 10 de ses 14 matchs. De plus, l’arrière admissible au repêchage de la LNH en 2022 a affiché un indice de +4 contre Drummondville le 10 avril, son plus haut rendement de la saison. Spacek a terminé la campagne comme le meilleur marqueur parmi les défenseurs recrues de la LHJMQ avec 50 points en 57 matchs.

_

Gardien de but du mois

Samuel Richard – Huskies de Rouyn-Noranda – 7-4-0-1, 1.46 MBA, .948 %ARR, 2 BL

Samuel Richard a fait en sorte que son dernier mois de saison régulière dans la LHJMQ soit mémorable. Le joueur de 21 ans originaire de Sainte-Catherine a connu une séquence de cinq victoires consécutives au milieu du mois, dont six victoires en sept matchs. Le vétéran de troisième année a accordé trois buts ou moins à chacun de ses départs en avril, arrêtant 30 tirs ou plus à quatre occasions. Il a notamment réussi à frustrer le plus proche rival de son équipe, battant Val-d’Or à trois reprises au cours du mois, notamment par jeu blanc les 9 et 21 avril, respectivement.

Sélectionné en sixième ronde par les Huskies lors du Repêchage 2017 de la LHJMQ, Richard a terminé sa dernière saison en récoltant 24 victoires, une MBA de 2.69 et un pourcentage d’arrêts de .918%. Ses cinq jeux blancs le placent au deuxième rang de la LHJMQ dans ce département.



Mention honorable

Thomas Couture – Sea Dogs de Saint John – 8-0-0-0, 1.75 MBA, .940 %ARR, 1 BL

Thomas Couture et les Sea Dogs n’ont fait que gagner au cours du dernier mois de la saison. Alors que les hôtes de la Coupe Memorial 2022 ont entamé les séries une séquence de 15 victoires consécutives, Couture a accordé deux buts ou moins dans sept matchs depuis le 1er avril, dont un triomphe de 37 arrêts contre Québec le 10 avril et un blanchissage de 22 arrêts contre Cap-Breton le 16. Cette conclusion spectaculaire à la saison a permis à Couture d’obtenir le plus grand nombre de victoires au sein de la LHJMQ cette année (29).