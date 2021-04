Joueurs du mois LHJMQ | Avril 2021

ATTAQUANT DU MOIS

Cédric Desruisseaux – Islanders de Charlottetown – 8PJ, 7B, 9A, 16Pts

Cédric Desruisseaux a connu toute une année. Le vétéran ailier a obtenu plus d’un point à cinq occasions en avril, dont une soirée de quatre points contre Cap-Breton le 11 du mois. Lorsque la saison régulière s’est finalement conclue, Desruisseaux n’avait pas seulement obtenu un point dans 25 matchs consécutifs – un nouveau record de franchise des Islanders – mais il n’avait été tenu à l’écart de la feuille de pointage qu’une seule fois en 42 rencontres cette saison! Son jeu dominant a été la clé derrière le succès des Islanders, l’équipe de première place du classement général de la LHJMQ en 2020-2021.

Desruisseaux termine sa dernière saison dans le circuit Courteau à titre de meilleur marqueur de la ligue avec ses 42 buts et 78 points. Il a également atteint d’importants plateaux en obtenant le 100e but et 200e point de sa carrière lors du tout dernier match de la saison régulière.

Mention Honorable

Mathieu Desgagnés – Titan d’Acadie-Bathurst – 10PJ, 8B, 11A, 19Pts

Au moment où la sirène a sonné pour annoncer la fin de la saison régulière, Desgagnés avait établi un nouveau sommet en carrière au chapitre des points avec 52. Entamant les séries éliminatoires sur une séquence de neuf matchs consécutifs avec au moins un point, le vétéran de cinquième année a connu trois parties de quatre points en plus de marquer deux buts gagnants lors du mois d’avril. Desgagnés a également joué un rôle majeur dans le retour du Titan en séries éliminatoires, une première depuis 2018.

DÉFENSEUR DU MOIS

Adam McCormick – Titan d’Acadie-Bathurst – 10PJ, 3B, 10A, 13Pts

En avril, Adam McCormick a continué de démonter le style de jeu qui lui a valu une place au sein de la Deuxième équipe d’étoiles l’an dernier. Inscrivant des points dans huit de ses dix matchs, le joueur de 20 ans originaire de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, a commencé le mois en beauté avec neuf points en cinq parties, y compris son meilleur match de la saison avec trois passes contre Saint John le 8 avril. Au cours du mois, il a également enregistré le 150e point de sa carrière en saison régulière.McCormick, un invité au camp d’entraînement des Stars de Dallas en 2018, a terminé la saison avec 31 points en autant de matchs. Les sept buts du défenseur ont égalé un sommet en carrière.

Mention Honorable

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 8PJ, 2B, 9A, 11Pts

Il n’est pas surprenant de voir encore une fois des honneurs décernés à Lukas Cormier. Après avoir enregistré au moins un point dans sept de ses huit affrontements d’avril, l’espoir des Golden Knights de Vegas a conclu la campagne avec une performance de trois passes contre Halifax. Cela a également accru son avance dans la course au meilleur pointeur chez les défenseurs de la ligue, lui qui a terminé la saison avec 54 points en 39 matchs.

RECRUE DU MOIS

Peter Reynolds – Sea Dogs de Saint John – 10PJ, 6B, 6A, 12Pts

Une menace constante dès sa première année dans le circuit, Reynolds a terminé l’année en beauté. Le 13 avril à Bathurst, le joueur de 18 ans originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a réalisé son premier tour du chapeau en carrière en plus d’obtenir deux passes et un rendement de +6. Pas en reste, il a ajouté deux buts et une passe contre le Titan trois soirs plus tard. La recrue a ouvert la machine suite à la reprise des activités en mars pour terminer avec 23 points à ses 19 derniers matchs. Sélection de deuxième ronde par les Sea Dogs au repêchage 2019 de la LHJMQ, Reynolds a terminé l’année à égalité au deuxième rang parmi toutes les recrues avec 31 points en 33 rencontres.

Mention Honorable

Vincent Fillion – Wildcats de Moncton – 2-1-0-0, 2.67 MBA, .909 %ARR.

Être un gardien de but recrue avec une équipe du junior majeur en reconstruction est une tâche ardue. Vincent Fillion ne semblait cependant pas trop s’en soucier. L’ancienne vedette des Estacades de Trois-Rivières a remporté des victoires consécutives pour la première fois de sa carrière dans la LHJMQ les 11 et 17 avril contre Saint John, n’accordant que quatre buts et effectuant 55 arrêts dans le processus.

GARDIEN DU MOIS

Colten Ellis – Islanders de Charlottetown – 3-0-0-0, 1.62 MBA, .924 %ARR.

La saison record de Colten Ellis s’est poursuivie alors que la saison régulière 2020-2021 tirait à sa fin. Après avoir établi une nouvelle marque pour les blanchissages en carrière le mois dernier, le vétéran gardien de but a mis un terme à la campagne en établissant un nouveau record de ligue pour la meilleure moyenne de buts alloués (1,78) en une saison. Ses trois derniers matchs de la campagne, toutes des victoires, l’ont vu écarter 61 des 66 tirs pour les champions de la saison régulière. Ellis, qui a signé un premier contrat avec les Blues de Saint-Louis plus tôt cette année, a terminé la saison avec une fiche impeccable de 23-1-0-0. Son pourcentage d’arrêts de 0,925% représente la quatrième meilleure marque de l’histoire de la ligue.

Mention Honorable

Jan Bednar – Titan d’Acadie-Bathurst – 4-1-0-0, 3.00 MBA, .907 %Arr.

Il a fallu un certain temps pour l’amener dans le nord du Nouveau-Brunswick, mais Jan Bednar a profité au maximum de son temps avec le Titan depuis. Le gardien tchèque a accordé deux buts ou moins dans trois de ses quatre victoires. Les 14 et 16 avril dernier, contre Moncton et Saint John respectivement, le deuxième choix au total de la Séance de sélection européenne 2020 de la LCH a remporté des victoires consécutives pour une première fois dans la LHJMQ.