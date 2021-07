Joueur vedette de la LCH : 5 questions à Peter Reynolds des Sea Dogs

Vous pouvez être certain que Peter Reynolds a encerclé la date à la fin du mois de juillet sur son calendrier.

Plusieurs experts estiment que ce joueur de centre des Sea Dogs de Saint John sera réclamé dès les premiers tours de la prochaine séance de sélection de la LNH. Les évaluateurs de talent apprécient son sens du jeu très développé et sa vision sur la glace qui lui permettent de créer des jeux et de mettre la table pour offrir à ses coéquipiers de bonnes chances de marquer.

Choisi par Saint John au 21e rang de la séance de sélection de la LHJMQ en 2019, Reynolds a fait ses débuts avec les Sea Dogs la saison dernière. Il a connu une première campagne impressionnante au cours de laquelle il a récolté tout près d’un point par match grâce à ses 15 buts et 16 passes en 33 matchs. Originaire de Fredericton au Nouveau-Brunswick, ce fabricant de jeu hors pair a aussi eu l’occasion de jouer sur la scène internationale. Il a d’ailleurs disputé cinq matchs avec Équipe Canada Rouge au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans en 2019.

Reynolds a discuté de son jeu avec les Sea Dogs cette saison, de ses réflexions en vue du Repêchage de la LNH en 2021 et bien plus encore à l’occasion de cette plus récente chronique du joueur vedette de la LCH, présentée par WINMAR.

Quels conseils tes coéquipiers t’ont-ils donnés avant le Repêchage de la LNH ?

Quand j’ai parlé du repêchage avec mes coéquipiers, ils m’ont dit que ce n’était qu’une étape sur la route et que tu sois repêché au septième ou au premier tour, il ne faut pas trop y attacher d’importance. C’est juste un tremplin. C’est quelque chose dont on peut être très fier, mais il faut continuer à travailler et à s’améliorer.

Comment as-tu vécu le fait d’affronter les mêmes adversaires plusieurs fois cette saison ?

Affronter les mêmes équipes tout au long de l’année est parfois long et épuisant, mais nous sommes reconnaissants d’avoir pu continuer à jouer toute l’année malgré tout ce qui s’est passé.

Quel effet cela fait-il de voir ton nom dans le classement des meilleurs espoirs pour le Repêchage de la LNH ?

C’est un honneur de voir mon nom dans les classements pour le repêchage. Je pense que c’est le rêve de tout jeune joueur de hockey d’être repêché dans la LNH. C’est quelque chose de palpitant à voir. J’espère que tout se passera bien.

Quelle a été la clé de tes succès durant ta saison recrue avec les Sea Dogs ?

Je pense que ce qui m’a permis d’avoir du succès cette année, c’est d’être confiant à mon arrivée dans une nouvelle ligue, mais aussi de jouer avec d’excellents joueurs de hockey. Mes entraîneurs m’ont aussi beaucoup aidé à m’adapter à la ligue.

De quel joueur de la LNH t’inspires-tu le plus et pour quelles raisons ?

J’essaie de m’inspirer du jeu de Patrice Bergeron. Je considère qu’il joue très bien aux deux extrémités de la patinoire et il réussit quand même à produire à un haut niveau dans la LNH. C’est un gars que j’admire beaucoup. J’essaie de copier des petites choses de son jeu et de les ajouter au mien.