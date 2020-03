Joueur-Étudiant du Mois | Février 2020 | Olivier-Luc Haché (ROU)

Olivier-Luc Haché poursuit présentement ses études universitaires à distance à Acadia University. Toujours souriant et studieux, le natif de Savoie Landing, au Nouveau-Brunswick, avance rondement dans ses deux cours et devance les échéanciers.

Il est un leader positif dans la salle d’études en incitant ses collègues à s’engager dans leurs tâches scolaires. Autonome et impliqué dans ses études, Olivier-Luc est déjà sur le point de terminer un de ses deux cours d’hiver à l’Acadia University.

Il travaille avec sérieux dans ses études depuis le tout début de l’année et a d’ailleurs obtenu la note de « A » dans ses deux cours d’automne. Olivier-Luc s’acquitte de ses tâches avec concentration et prend les mesures nécessaires afin de se placer dans des conditions optimales d’études et de réussite.

Le joueur de 19 ans est talentueux, travaillant et, surtout, versatile. Il a même ajouté une corde à son arc en relevant le défi de changer de position avec les Huskies, passant d’attaquant à défenseur cette saison.

