Joueur de la semaine Ultramar | Xavier Bernard (2 mars 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le défenseur du Phœnix de Sherbrooke, Xavier Bernard. En trois rencontres, le natif de Mercier, qui a eu 20 ans le 6 janvier dernier, a marqué un but et cumulé cinq passes pour aider le Phoenix à poursuivre sa série de victoires.

Mercredi soir à domicile, l’équipe est sortie gagnante d’une joute de 2-1 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. Même s’il a terminé la rencontre sans obtenir un point, Bernard a tout de même fait une différence dans la rencontre, terminant sa soirée avec un rendement de +2.

Le vétéran de quatre saisons n’allait pas se laisser blanchir de la feuille de match du côté de Val-d’Or samedi après-midi. Bernard a ouvert la marque avec son premier but dans l’uniforme du Phœnix en début de première période. Il allait ajouter quatre passes à ses totaux pour terminer la rencontre avec cinq points, égalant du coup un record de franchise de Sherbrooke pour le plus de points obtenus en un match par un défenseur. Il fut aussi nommé la première étoile du match dans le gain de 9-4 des siens sur les Foreurs.

Dimanche après-midi à Rouyn-Noranda, Bernard a obtenu une aide dans une victoire de 4-3 contre les Huskies. Sa passe est survenue sur un important but inscrit en troisième période qui a aidé le Phœnix à signer une 11e victoire consécutive et une 49e cette saison, fracassant de nouveaux sommets dans ces deux catégories de records de franchise.

Acquis des Islanders de Charlottetown le 15 décembre, Bernard a cumulé 16 points en 27 matchs depuis qu’il s’est joint au Phœnix. Au total, il a 28 points en 60 matchs cette saison, le mettant en position de supplanter son sommet personnel de 35 points, obtenu avec Drummondville lors de la saison 2017-2018. Bernard fut sélectionné par les Devils du New Jersey en quatrième ronde du Repêchage LNH de 2018.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 18 | 20 jan. – 26 jan. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 19 | 27 jan. – 2 fév. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 20 | 3 fév. – 9 fév. : Dmitry Zavgorodniy (Océanic | Rimouski)

Semaine 21 | 10 fév. – 16 fév. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 22 | 17 fév. – 23 fév. : Nathan Légaré (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 23 | 24 fév. – 1 mar. : Xavier Bernard (Phoenix | Sherbrooke)