Joueur de la semaine Ultramar | Thomas Sigouin (3 mai 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le gardien des Remparts de Québec, Thomas Sigouin. En trois matchs, le joueur de 21 ans originaire d’Amos est demeuré invaincu tout en conservant une moyenne de buts alloués de 2.21 et un pourcentage d’arrêts de .940%. Pour couronner le tout, Sigouin a lui-même marqué un but pour aider les Remparts à balayer leur série de premier tour face aux Voltigeurs de Drummondville.

Mardi, les Remparts sont revenus de l’arrière pour combler des déficits de 2-0 et 3-1 avant de finalement remporter le premier affrontement de la série 4-3 en prolongation. Sigouin a terminé la rencontre avec 32 arrêts, dont 16 sont survenus en troisième période et en surtemps, pour mériter la première victoire de sa carrière en séries éliminatoires.

Le lendemain soir, le vétéran gardien de but a rehaussé son jeu d’un cran, stoppant 41 tirs pour permettre aux Remparts de revenir de l’arrière encore une fois afin de vaincre les Voltigeurs par un score de 4-2. Pour ses efforts, Sigouin a été nommé la première étoile de la partie.

Vendredi soir, Sigouin a non seulement fait des Remparts des gagnants mais il est également passé à l’histoire. Sa performance de 36 arrêts dans la victoire de 5-2 qui a permis d’éliminer Drummondville était impressionnante en soi, mais c’est son but marqué dans un filet désert – le premier but inscrit par un gardien en séries dans l’histoire de la LHJMQ – qui a réellement mis un point d’exclamation sur la soirée du vétéran. Cette fois, il a été honoré avec la troisième étoile du match.

Sigouin a été une présence fiable entre les poteaux pour l’équipe relativement jeune des Remparts. Durant sa première campagne à titre de partant dans la LHJMQ, Sigouin a complété la saison régulière avec une fiche de 14-14, une moyenne de buts alloués de 2.63 ainsi que deux jeux blancs.

Semaine 24 | 26 Avr. – 2 Mai : Thomas Sigouin (Remparts | Québec)