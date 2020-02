Joueur de la semaine Ultramar | Samuel Poulin (3 février 2020)

Pour une deuxième semaine consécutive, l’ailier du Phoenix de Sherbrooke Samuel Poulin s’est mérité les honneurs du Joueur de la semaine Ultramar. En trois matchs, le joueur de 18 ans natif de Blainville a marqué cinq fois et a ajouté six aides aidant le Phoenix à terminer la semaine avec une fiche de 2-1.

Mardi soir à domicile, le capitaine du Phoenix a repris là où il avait laissé la semaine précédente, inscrivant un tour du chapeau pour aller avec ses deux passes dans la victoire de 6-4 des siens sur les Voltigeurs. Pour Poulin, nommé la première étoile de la rencontre, il s’agissait d’un deuxième match de cinq points en autant de semaines. Il s’agissait aussi du troisième match de suite dans lequel il inscrivait le but gagnant.

Du côté de Baie-Comeau vendredi soir, le vétéran de trois saisons allait encore une fois être nommé la première étoile du match après avoir ouvert la marque et d’avoir ajouté une paire d’aides dans le triomphe de 7-4 de Sherbrooke sur le Drakkar. Il s’agissait du quatrième match consécutif de Poulin avec plus d’un point, lui donnant un impressionnant total de 22 points en 10 matchs durant le mois de janvier.

Samedi après-midi à Chicoutimi, le Phoenix a vu sa séquence de victoires consécutives stoppée à six matchs à la suite d’une défaite de 8-6 face aux Saguenéens. Malgré le résultat, Poulin est reparti de la rencontre avec un autre total de trois points – un but et deux passes – à son nom.

Poulin se retrouve présentement au troisième rang des meilleurs pointeurs du Phoenix avec 62 points en 36 rencontres. Il a obtenu plus d’un point dans 17 de ces affrontements. Un choix de première ronde, 21e au total, par les Penguins de Pittsburgh au Repêchage LNH de 2019, Poulin est devenu le premier joueur cette année à recevoir les accolades du meilleur joueur deux semaines de suite.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 18 | 20 jan. – 26 jan. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 19 | 27 jan. – 2 fév. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)