Joueur de la semaine Ultramar | Samuel Poulin (27 janvier 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Poulin. Dans un duo de rencontres à domicile, le joueur de 18 ans originaire de Blainville a marqué cinq buts et a ajouté trois passes pour aider le Phoenix à maintenir son avance au premier rang du classement général.

Vendredi soir, le capitaine de Sherbrooke a marqué l’éventuel but gagnant à mi-chemin de la première période et n’a jamais arrêté de produire par après, terminant la rencontre avec quatre buts et une aide dans le triomphe de 10-1 du Phoenix contre le Titan d’Acadie-Bathurst. Pour Poulin, qui a été nommé la première étoile du match, il s’agissait du premier match de quatre buts de sa carrière, ce qui égalait aussi un record de franchise du Phoenix.

Dimanche après-midi, Poulin était à nouveau dans le feu de l’action contre les puissants Saguenéens de Chicoutimi. Encore une fois, il inscrivait le but gagnant du match en plus d’ajouter une paire d’aides dans la victoire de 6-1 du Phoenix. Cette fois, le vétéran de trois saisons allait être nommé la deuxième étoile de la rencontre alors que son club signait un quatrième gain consécutif.

Le deuxième choix au total du Phoenix lors du Repêchage LHJMQ de 2017, Poulin se retrouve actuellement au troisième rang des meilleurs pointeurs de son équipe avec un total de 51 points en seulement 33 matchs. Sélectionné par les Penguins de Pittsburgh en première ronde, 21e au total, lors du Repêchage LNH de 2019, Poulin est le premier joueur à être nommé Joueur de la semaine Ultramar à deux reprises cette saison.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 18 | 20 jan. – 26 jan. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)