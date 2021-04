Joueur de la semaine Ultramar | Ryan Francis (19 avril 2021)

Le dernier Joueur de la semaine Ultramar de la saison régulière 2020-2021 de la LHJMQ est le centre des Sea Dogs de Saint John, Ryan Francis. En deux matchs, le joueur de 19 ans originaire de Beaver Bank, en Nouvelle-Écosse, a marqué trois fois en plus d’ajouter cinq passes.

Mardi soir à Bathurst, Francis a obtenu un tour du chapeau en plus d’obtenir trois passes dans la victoire convaincante de 9-2 des Sea Dogs sur le Titan. Pour Francis, qui a été nommé la première étoile de la rencontre, l’effort de six points représentait un nouveau sommet en carrière. En plus de son explosion offensive, le vétéran de quatrième année a affiché un différentiel de +5.

Vendredi soir, le Titan obtiendrait sa vengeance sur ses rivaux du sud, offrant aux Sea Dogs un revers de 5-4 dans leur propre domicile. Malgré la défaite, Francis a conservé sa touche offensive en contribuant avec une paire d’aides tout en remportant neuf de ses onze mises en jeu.

Acquis des Eagles du Cap-Breton lors de la période de transactions des fêtes, Francis entre en séries éliminatoires en tant que meilleur pointeur des Sea Dogs avec 50 points (16B-34A) en 32 matchs. Il a commencé l’année en beauté en étant sélectionné au cinquième tour du Repêchage LNH 2020 par les Flames de Calgary.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 20 | 29 Mar. – 4 Avr. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 21 | 5 Avr. – 11 Avr. : Mathieu Desgagnés (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 22 | 12 Avr. – 18 Avr. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)