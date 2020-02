Joueur de la semaine Ultramar | Nathan Légaré (24 février, 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier du Drakkar de Baie-Comeau, Nathan Légaré. Dans une paire de rencontres à domicile, le joueur de 19 ans natif de Montréal a marqué six buts et ajouté trois passes pour mener le Drakkar vers deux victoires consécutives.

Samedi soir, Légaré a obtenu un tour du chapeau, incluant le but gagnant de la rencontre, en plus d’ajouter une passe. Il a ainsi aidé le Drakkar à combler trois fois des déficits d’un but pour mettre un terme à une séquence de cinq revers consécutifs grâce à une victoire de 7-3 contre les Foreurs de Val-d’Or. Le vétéran de trois saisons, qui a terminé sa soirée avec un différentiel de +4, s’est mérité la première étoile du match.

C’était une performance quasi-identique le dimanche après-midi contre ces mêmes Foreurs. Cette fois, Légaré a marqué le but gagnant en début de troisième période alors qu’il était en désavantage numérique. Il s’agissait d’une autre performance de trois buts pour le capitaine du Drakkar, mais cette fois il allait ajouter deux passes pour égaler son sommet personnel avec cinq points en un match. Baie-Comeau termina son week-end avec un triomphe de 6-3 contre Val-d’Or, pendant que Légaré se méritait la première étoile dans un deuxième match de suite.

L’explosion offensive de Légaré en fin de semaine lui a permis d’atteindre le plateau des 30 buts pour une deuxième saison consécutive. Le sixième choix au total du Repêchage LHJMQ de 2017 est le meilleur pointeur du Drakkar avec une récolte de 66 points, incluant 33 buts, en 53 matchs. Légaré a été sélectionné par les Penguins de Pittsburgh en troisième ronde du Repêchage LNH de 2019.

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 18 | 20 jan. – 26 jan. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 19 | 27 jan. – 2 fév. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 20 | 3 fév. – 9 fév. : Dmitry Zavgorodniy (Océanic | Rimouski)

Semaine 21 | 10 fév. – 16 fév. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 22 | 17 fév. – 23 fév. : Nathan Légaré (Drakkar | Baie-Comeau)