Joueur de la semaine Ultramar | Nathan Légaré (10 mai 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier des Foreurs de Val-d’Or, Nathan Légaré. En deux matchs, le Montréalais de 20 ans a marqué deux fois et a ajouté une aide pendant que son club prenait une avance de 2-0 dans sa série quart de finale contre l’Océanic de Rimouski.

Vendredi après-midi, Légaré a inscrit son troisième but de l’après-saison en plus d’obtenir une passe sur l’éventuel but gagnant alors que les Foreurs entamaient leur série de deuxième tour avec un triomphe de 6-2. Le vétéran de quatrième année, qui a également terminé avec un différentiel +/- de +2, a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

Il allait encore une fois être nommé la deuxième étoile le soir suivant. Le but en début de deuxième période de Légaré allait ouvrir la marque en plus de demeurer le but gagnant dans la victoire par blanchissage de 3-0 des Foreurs sur l’Océanic. Le gain a permis à Val-d’Or de conserver sa fiche parfaite de 5-0 en séries.

Acquis du Drakkar de Baie-Comeau lors de la période de transactions des fêtes, Légaré performe à un très haut niveau avec les puissants Foreurs, lui qui a amassé 24 points en 19 matchs de saison régulière avec le vert et or. Une sélection de troisième ronde des Penguins de Pittsburgh au Repêchage LNH de 2019, Légaré a maintenu une moyenne d’un point par match jusqu’ici en séries.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 20 | 29 Mar. – 4 Avr. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 21 | 5 Avr. – 11 Avr. : Mathieu Desgagnés (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 22 | 12 Avr. – 18 Avr. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Séries de la Coupe du Président 2021 :

Semaine 23 | 19 Avr. – 25 Avr. : Mikhail Abramov (Tigres | Victoriaville)

Semaine 24 | 26 Avr. – 2 Mai : Thomas Sigouin (Remparts | Québec)

Semaine 25 | 3 Mai – 10 Mai : Nathan Légaré (Foreurs | Val-d’Or)