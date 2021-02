Joueur de la semaine Ultramar | Mavrik Bourque (1 février 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar dans la LHJMQ est le centre des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque. Dans ses deux rencontres, le jeune homme de 19 ans originaire de Plessisville a marqué à cinq reprises et a ajouté une aide pour mener les Cataractes vers deux victoires.

Samedi après-midi à Rimouski, Bourque a inscrit un tour du chapeau en trouvant le fond du filet en avantage numérique, en désavantage numérique et une fois à forces égales, tout en ajoutant une passe dans la victoire de 5-4 de Shawinigan sur l’Océanic. Le but marqué en infériorité numérique, inscrit à mi-chemin en troisième période, s’est avéré être le but gagnant de la rencontre. Pour sa superbe performance, le capitaine des Cataractes a été nommé la première étoile du match.

Dimanche après-midi, Bourque allait encore une fois être nommé la première étoile de la rencontre après avoir marqué le but gagnant qui a permis aux siens de l’emporter 4-3 en prolongation face à l’Océanic. Le vétéran de troisième année a trouvé le fond du filet lors d’un avantage numérique alors qu’il restait seulement huit secondes à faire dans la période d’extra. Il s’agissait du deuxième but de la partie de Bourque, lui qui a maintenant trois matchs de deux buts ou plus cette saison.

L’attaquant a amassé un impressionnant total de 13 points en huit parties jusqu’ici cette saison. Il a été sélectionné en première ronde, 30e au total, par les Stars de Dallas lors du Repêchage LNH de 2020 après avoir cumulé 71 points en 49 matchs la saison dernière.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)