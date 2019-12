Joueur de la semaine Ultramar | Matthew Welsh (16 décembre, 2019)

Le dernier Joueur de la semaine Ultramar avant la pause des fêtes est le gardien de but des Islanders de Charlottetown, Matthew Welsh. Dans un duo de départs la semaine dernière, le natif de Halifax en Nouvelle-Écosse a obtenu une fiche de 2-0, une moyenne de buts alloués de 0,96, un pourcentage d’arrêts de ,968% et un blanchissage.

Vendredi soir à Halifax, Welsh a vécu un très beau moment en disputant le 200e match de sa carrière dans sa ville natale. À la conclusion de la partie, le joueur de 20 ans avait repoussé 21 tirs pour aider les Islanders à obtenir une victoire de 5-0 sur les Mooseheads. Pour Welsh, qui a été nommé la première étoile de la rencontre, il s’agissait de son deuxième jeu blanc de la saison et du 13e de sa carrière, le plaçant au septième rang dans l’histoire de la ligue à ce chapitre.

À domicile le lendemain après-midi, le vétéran de cinq saisons a permis aux fidèles partisans des Islanders de rentrer à la maison avec le sourire pour la période des fêtes. La performance de 39 arrêts de Welsh était la différence dans la victoire de 3-2 des siens, en prolongation, sur les Eagles du Cap-Breton. Encore une fois, il a mérité la première étoile du match.

Welsh est devenu le 14e gardien dans l’histoire de la LHJMQ à avoir disputé 200 matchs au cours de sa carrière. Un choix de deuxième tour des Islanders au Repêchage LHJMQ de 2015, il a présentement une fiche de 16-11 cette saison et une moyenne de buts alloués de 2,62 pour entamer la pause des fêtes, soit la plus basse moyenne de sa carrière. Welsh a été invité au camp d’entraînement des Sabres de Buffalo plus tôt cette saison.

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)