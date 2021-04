Joueur de la semaine Ultramar | Mathieu Desgagnés (12 avril 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, Mathieu Desgagnés. En trois matchs, le joueur de 20 ans originaire de Verdun a marqué deux fois et ajouté cinq aides pour aider le Titan à terminer la semaine avec une fiche de 2-1-0-0.

Mardi soir à Moncton, le Titan s’est incliné face aux Wildcats par un compte de 5-3. Malgré le revers, Desgagnés a obtenu une passe sur un but marqué lors de la deuxième période.

Le Titan allait rebondir contre les Sea Dogs jeudi soir et c’est Desgagnés qui a mené la charge offensivement. Il a connu une sortie de quatre points, y compris deux buts en avantage numérique en deuxième période et une aide sur le but gagnant. Le vétéran de cinquième année a été nommé la première étoile du match dans le triomphe de 7-4 d’Acadie-Bathurst sur Saint John.

Samedi soir à domicile, Desgagnés allait obtenir deux passes additionnelles, y compris une aide sur le but gagnant de la rencontre avec seulement 34 secondes à jouer en temps réglementaire, qui a permis au Titan de battre les Wildcats 3-2. Cette deuxième passe représentait le 150e point de la carrière de Desgagnés dans la LHJMQ. Il a été nommé la troisième étoile de la partie.

Desgagnés mène actuellement le Titan avec 45 points, dont 21 buts, en 27 matchs. Sélection de deuxième ronde des Saguenéens de Chicoutimi au repêchage 2016 de la LHJMQ, il a prouvé son importance sur les unités spéciales du Titan, se retrouvant parmi les meneurs du circuit au chapitre des aides en avantage numérique (17) et des buts en désavantage numérique (3).

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 20 | 29 Mar. – 4 Avr. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 21 | 5 Avr. – 11 Avr. : Mathieu Desgagnés (Titan | Acadie-Bathurst)