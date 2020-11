Joueur de la semaine Ultramar | Luke Henman (23 novembre 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Luke Henman. En quatre matchs, le joueur de 20 ans a marqué quatre buts en plus d’ajouter six passes pour aider l’Armada à maintenir une fiche de 4-0-0-0 au cours de sa première semaine d’action dans l’événement d’environnement protégé tenu au Centre Vidéotron de Québec.

Mardi après-midi, Henman a débuté sa semaine en obtenant une aide en deuxième période, en plus de remporter trois de ses cinq mises en jeu, pour mener l’Armada vers un gain de 5-1 sur les Tigres de Victoriaville à leur première rencontre depuis le 2 octobre.

Jeudi soir, le capitaine de l’Armada allait obtenir une passe sur les deux premiers buts de la rencontre des siens. Il allait ensuite se joindre aux festivités en marquant son premier but de la campagne avec moins de quatre minutes à jouer dans le match, forçant du coup une période de prolongation qui allait éventuellement être remportée 4-3 sur les Remparts de Québec. Le joueur originaire d’Halifax compléta également sa soirée avec un différentiel de +3.

Samedi soir, Henman y est allé d’une performance de quatre points dans le triomphe de 5-4 de l’Armada sur les Cataractes de Shawinigan. Cette fois, il a ajouté à son impressionnante semaine en marquant le but gagnant du match à mi-chemin en troisième période, son second but du match. Henman a été nommé la première étoile de la rencontre.

Le vétéran de quatre saisons a mis un terme à sa semaine en ouvrant la marque avec le 50e but en saison régulière de sa carrière LHJMQ dimanche soir. Il allait aussi obtenir une passe sur le but d’assurance des siens marqué en deuxième période aidant du même coup son équipe à l’emporter au compte de 4-1 sur les Voltigeurs de Drummondville et à maintenir un dossier de 6-0-0-0 cette saison.

Henman mène présentement l’Armada avec 14 points en six rencontres. Un choix de quatrième ronde des Hurricanes de la Caroline lors du Repêchage LNH 2018, le prochain match de saison régulière que disputera Henman sera son 200e dans la LHJMQ.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)