Joueur de la semaine Ultramar | Luke Henman (20 janvier, 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Luke Henman. Dans une paire de matchs, le joueur de 19 ans natif de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a marqué quatre fois et ajouté trois aides pour aider l’Armada à signer deux victoires consécutives.

Samedi soir à domicile, Henman a compté en avantage numérique pour niveler la marque à 2-2 avant d’amasser une passe sur l’éventuel but gagnant dans le triomphe de 5-2 de l’Armada sur les Tigres de Victoriaville. Le vétéran de trois saisons a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

L’après-midi suivant à Drummondville, le capitaine de l’Armada a ouvert la machine. Il a inscrit un tour du chapeau, incluant deux buts en désavantage numérique et le but gagnant, a ajouté deux aides et a remporté 13 de ses 17 mises en jeu dans la victoire de 5-4 des siens contre les Voltigeurs. Pour Henman, un choix facile comme première étoile du match, il s’agissait de sa première partie de trois buts en carrière et de son cinquième match de plus d’un point du mois.

Initialement un choix de deuxième tour des Eagles du Cap-Breton en 2016, Henman est présentement à égalité au septième rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec 55 points en 44 matchs. Ses six buts gagnants sont bons pour une égalité au premier rang de la LHJMQ à ce chapitre, alors que ses 37 passes le placent à égalité au deuxième rang. Henman a été sélectionné par les Hurricanes de la Caroline en quatrième ronde du Repêchage de la LNH de 2018.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)