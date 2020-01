Joueur de la semaine Ultramar | Kevin Mandolese (6 janvier, 2020)

Le tout premier Joueur de la semaine Ultramar de 2020 est le gardien de but des Eagles du Cap-Breton, Kevin Mandolese. En trois départs à domicile, le natif de Blainville âgé de 19 ans a obtenu une fiche parfaite de 3-0, une moyenne de buts alloués de 0.97, un pourcentage d’efficacité de .968% et deux blanchissages pour aider les Eagles à demeurer dans la course vers la première place de la Division des Maritimes.

Mardi après-midi, Mandolese a donné une autre raison de célébrer à la foule qui s’était présentée la veille du jour de l’an en repoussant les 32 tirs auxquels il a fait face dans une victoire de 4-0 sur les Islanders de Charlottetown. Pour le vétéran de quatre saisons, qui a été nommé la deuxième étoile de la partie, il s’agissait de son premier jeu blanc de la campagne.

Vendredi soir, Mandolese a survécu à un véritable bombardement du Titan d’Acadie-Bathurst lors de la troisième période pour éventuellement sortir victorieux d’un résultat de 4-3 en tirs de barrage. Afin d’obtenir sa 12e victoire de la saison, Mandolese a dû effectuer 27 arrêts en temps règlementaire et en prolongation avant de frustrer trois autres joueurs qu’il a affrontés en tirs de barrage.

Mandolese n’a pas perdu de temps avant d’obtenir son deuxième blanchissage de la saison ; il est survenu samedi soir lorsque le gardien a repoussé 31 rondelles dans un gain de 5-0 contre les Wildcats de Moncton. Cette fois, il allait être nommé la première étoile de la rencontre, en plus de pousser à cinq matchs sa séquence personnelle de victoires consécutives. Pour les Eagles, il s’agissait d’un sixième match de suite dans lequel ils ont obtenu au moins un point.

Mandolese, qui a été nommé le Gardien du mois de décembre la semaine dernière, possède une fiche de 13-6-0-0 cette saison. Sa moyenne de buts alloués de 2.38 et son pourcentage d’arrêts de .919%, tous deux des sommets en carrière, le placent au deuxième rang de la LHJMQ dans les deux catégories. Le 13e choix au total de la Séance de sélection de la LHJMQ de 2016, Mandolese a aussi été sélectionné par les Sénateurs d’Ottawa en sixième ronde du Repêchage LNH 2018.

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 janvier : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)