Joueur de la semaine Ultramar | Justin Robidas (30 novembre 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est Justin Robidas des Foreurs de Val-d’Or. Le joueur de centre de 17 ans, né à Plano, au Texas, a marqué quatre buts et ajouté quatre passes pour aider les Foreurs à remporter leurs trois duels à domicile face à l’Océanic de Rimouski.

Jeudi soir, le cinquième but de la saison de Robidas, marqué en avantage numérique avec un peu plus de cinq minutes d’écoulées en deuxième période, s’est avéré être le but gagnant de la rencontre. Robidas allait aussi ajouter un but d’assurance dans un filet désert à la toute fin du match pour permettre à Val-d’Or de l’emporter 4-2 sur l’Océanic. Pour sa performance, Robidas a été nommé la deuxième étoile de la soirée.

Vendredi soir, l’attaquant de deuxième année allait offrir une performance encore meilleure. Il a d’abord ouvert la marque à 3:57 de la première période, avant d’amasser pas moins de trois passes dans la victoire de 6-1 des Foreurs contre l’Océanic. Cette fois, Robidas allait être nommé la première étoile du match grâce à sa première sortie de quatre points de la campagne.

L’attaquant allait encore une fois recevoir la deuxième étoile du match dimanche après-midi, lui qui a marqué son deuxième but gagnant de la semaine et quatrième cette saison, un sommet dans la LHJMQ, en plus d’ajouter une aide dans le triomphe de 5-1 des siens. Il s’agissait d’un onzième match consécutif avec au moins un point au classement pour la meilleure équipe de la Division Ouest.

Le deuxième choix au total du Repêchage LHJMQ de 2019, Robidas est présentement le meilleur marqueur des Foreurs après avoir inscrit des points dans 13 de ses 15 matchs cette saison. Avec ses 20 points jusqu’à présent, Robidas devrait facilement éclipser le sommet personnel de 43 points qu’il a obtenu à sa saison recrue.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)