Joueur de la semaine Ultramar | Jordan Spence (2 novembre 2020)

Les honneurs du plus récent Joueur de la semaine Ultramar reviennent au défenseur des Wildcats de Moncton, Jordan Spence. En deux parties, le joueur de 19 ans originaire de Cornwall, Î.-P.-É. a marqué trois buts et ajouté deux passes dans deux victoires en prolongation des Wildcats.

Jeudi soir à Halifax, Spence a obtenu une aide sur le premier et le dernier but de la rencontre – le second venant du bâton de Gabriel Fortier à la 22e seconde de la période de prolongation, permettant ainsi aux Wildcats de revenir de l’arrière pour l’emporter 4-3 sur les Mooseheads. Spence termina cette rencontre avec un différentiel de +1.

La soirée suivante à Bathurst allait en être une très spéciale pour le vétéran de trois saisons. Spence est devenu seulement le sixième défenseur dans l’histoire de la franchise des Wildcats – et le premier en neuf ans – à inscrire un tour du chapeau. Son troisième but s’avéra aussi être le but gagnant du match puisqu’il a été inscrit à 1:51 en prolongation, permettant ainsi aux Wildcats de l’emporter 7-6 contre le Titan et de signer deux victoires consécutives pour une première fois cette saison. Sans surprise, Spence a été nommé la première étoile de la rencontre.

Le défenseur de Moncton a reçu le trophée remis à la Recrue de l’année dans la LHJMQ en 2018-2019. N’étant pas en reste, il a ensuite mis la main sur le Trophée Émile-Bouchard à titre de défenseur de l’année la saison dernière. Un choix de quatrième tour des Kings de Los Angeles au Repêchage LNH 2019, la récente explosion offensive de Spence lui a permis de hausser sa production totale à neuf points en sept matchs jusqu’ici cette saison.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)