Joueur de la semaine Ultramar | Jonathan Lemieux (5 avril 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le gardien de but des Foreurs de Val-d’Or, Jonathan Lemieux. En deux matchs, le joueur de 19 ans originaire de Saint-Hyacinthe a présenté un dossier de 2-0-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 0,60 et un pourcentage d’arrêts de .966% pour aider son club à conclure la saison régulière sur une note positive.

Dans le dernier environnement protégé mercredi soir, Lemieux a repoussé 14 tirs pour pousser sa séquence personnelle de victoires à cinq matchs en l’emportant 4-1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Cette victoire était également la septième consécutive pour les Foreurs.

Vendredi après-midi, le vétéran de quatrième année a été irréprochable pendant quarante minutes de jeu avant de céder sa place au gardien auxiliaire William Blackburn. Les deux ont combiné leurs efforts pour réaliser un blanchissage de 24 arrêts dans le dernier affrontement de la saison régulière des Foreurs, un triomphe de 5-0 sur les Voltigeurs de Drummondville. Avec cette victoire, les Foreurs ont été couronnés champions de la Division Ouest et entrent en séries éliminatoires avec une fiche étincelante de 29-3-2-2.

Les deux dernières victoires de Lemieux l’ont aidé à établir un nouveau record de ligue après avoir atteint l’exigence minimale de minutes à disputer (1440) lors du dernier match de la saison régulière. Sa moyenne de buts alloués de 1,96 bat ainsi le record de saison précédent de 2,01 établit par Nicola Riopel des Wildcats de Moncton en 2008-2009. Bien que ce record puisse être battu une fois que les équipes des Maritimes auront terminé leur saison régulière, il démontre l’incroyable campagne de Lemieux qui le place également au deuxième rang de la ligue au niveau du pourcentage d’arrêts (.920%) et des victoires (20).

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 20 | 29 Mar. – 4 Avr. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)