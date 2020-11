Joueur de la semaine Ultramar | Elliot Desnoyers (9 novembre 2020)

Pour une deuxième fois en trois semaines, les honneurs du Joueur de la semaine Ultramar reviennent au centre des Mooseheads de Halifax, Elliot Desnoyers. Dans les deux victoires à domicile des Mooseheads ce week-end, le natif de Saint-Hyacinthe a marqué cinq fois et a ajouté deux aides.

Dans la victoire de 5-4 des siens contre les Islanders de Charlottetown vendredi soir, le vétéran de trois saisons était pratiquement inarrêtable ; il a marqué quatre buts, dont le filet gagnant inscrit avec seulement 36 secondes à faire dans la rencontre. Il s’agissait déjà d’un deuxième match de quatre buts pour Desnoyers cette saison, faisant de lui le deuxième joueur dans l’histoire de la franchise à marquer quatre buts deux fois dans une même campagne (Jason King, 2001-2002). Sans réelle surprise, Desnoyers a été nommé la première étoile du match.

Samedi soir, Desnoyers a inscrit le premier but en désavantage numérique de sa carrière, a ajouté deux passes pour son sixième match de plus d’un point cette saison et a terminé la rencontre avec un différentiel de +2. Il a ainsi aidé les Mooseheads à l’emporter 5-4 en prolongation contre les Sea Dogs de Saint John. Encore une fois, il allait être nommé la première étoile de la partie tandis que les Mooseheads signaient deux victoires consécutives pour une première fois cette saison.

Desnoyers, une sélection de cinquième ronde des Flyers de Philadelphie au Repêchage LNH 2020, est tout simplement en feu depuis qu’il s’est joint aux Mooseheads via une transaction avec les Wildcats de Moncton durant la saison morte. Suite à ses récentes performances, l’attaquant de 18 ans se retrouve au deuxième rang de la LHJMQ avec ses 11 buts et au troisième rang du circuit avec 20 points.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)