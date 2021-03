Joueur de la semaine Ultramar | Colten Ellis (22 mars 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le gardien de but des Islanders de Charlottetown, Colten Ellis. En deux matchs, le joueur de 20 ans originaire d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a non seulement été invaincu, mais il a également obtenu deux blanchissages dans le processus qui l’ont propulsé au premier rang de l’histoire de la LHJMQ au chapitre des jeux blancs en carrière.

Mardi soir à Charlottetown, Ellis et ses coéquipiers ont disputé les 41 premières minutes et sept secondes d’un match contre les Eagles du Cap-Breton qui serait suspendu en raison des mauvaises conditions de la glace. Le lendemain soir, les Islanders complétèrent leur victoire de 5-0 sur les Eagles pour donner à Ellis, la troisième étoile du match, son sixième blanchissage de la campagne et 17e en carrière, égalant ainsi la marque de Philippe Cadorette pour le plus de matchs sans accorder de but de l’histoire de la LHJMQ.

Le nouveau record allait être établi dimanche après-midi du côté de Sydney.

Ellis, qui a remporté un championnat national des moins de 18 ans tout près du Centre 200 avec les West Islanders du Cap-Breton, a stoppé 22 tirs dans la victoire de 4-0 des siens contre les Eagles. Nommé la première étoile du match, Ellis a du coup égalé un autre record de ligue pour le plus de blanchissages en une seule saison. En plus de cette sortie historique pour leur gardien de but vedette, la victoire était la 12e consécutive des Islanders, prolongeant ainsi leur record de franchise.

Ellis connaît présentement une saison remarquable, portant sa fiche à 19-1-0-0 en plus de mener la ligue avec sa moyenne de buts alloués de 1.80 et son pourcentage d’arrêts de .926%. Initialement repêché par les Eagles au quatrième tour du repêchage 2016 de la LHJMQ, Ellis a récemment signé un premier contrat avec les Blues de Saint-Louis, eux qui l’ont sélectionné au troisième tour du Repêchage LNH 2019.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)