Joueur de la semaine Ultramar | Christopher Merisier-Ortiz (8 février 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Christopher Merisier-Ortiz. En quatre matchs, le joueur originaire de Boisbriand, qui a célébré son 20e anniversaire le 17 janvier dernier, a marqué un but et ajouté sept aides pour aider l’Armada à signer trois victoires.

Mardi après-midi à Drummondville, Merisier-Ortiz a non seulement obtenu trois passes, il a aussi obtenu un impressionnant différentiel de +5 dans la victoire de 5-2 de l’Armada contre les Voltigeurs. Avec cette performance, le vétéran de quatrième année s’est mérité la deuxième étoile de la rencontre.

Le jeudi après-midi, Merisier-Ortiz allait encore une fois être nommé la deuxième étoile du match dans la victoire de 6-1 des siens sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Le défenseur a terminé la partie en ayant trouvé le fond du filet pour une première fois cette saison, en plus d’ajouter trois aides à sa fiche et un rendement de +3.

L’Armada a livré une de ses meilleures performances samedi après-midi dans l’environnement protégé du Centre Marcel-Dionne, dominant le Phoenix de Sherbrooke par la marque de 8-2. Merisier-Ortiz allait contribuer une aide pour pousser à six sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point et permettre à l’Armada de remporter une quatrième rencontre d’affilée. Ces deux séquences allaient prendre fin dans une défaite de 4-2 face aux Voltigeurs dimanche après-midi.

Malgré ce revers, l’Armada mène présentement la LHJMQ au niveau du pourcentage de victoires (.813%) et Merisier-Ortiz se retrouve au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs du circuit avec une récolte de 23 points en autant de matchs. Ses 22 aides mènent d’ailleurs tous les joueurs de la LHJMQ à ce chapitre. Sélectionné septième au total par le Drakkar de Baie-Comeau au Repêchage LHJMQ de 2017, la prochaine aide de Merisier-Ortiz sera la 100e de sa carrière junior.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :