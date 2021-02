Joueur de la semaine Ultramar | Cédric Desruisseaux (22 février 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier des Islanders de Charlottetown Cédric Desruisseaux. En trois matchs à domicile, le Victoriavillois de 20 ans était inarrêtable, marquant six fois et ajoutant six passes pour mener les Islanders vers trois victoires.

Mercredi soir, Desruisseaux a récolté trois buts pour accompagner une paire d’aides lors du blanchissage de 7-0 des Islanders contre les Mooseheads d’Halifax. Il s’agissait d’un deuxième tour du chapeau et d’un 11e match de plus d’un point cette saison pour Desruisseaux, lui qui était un choix facile comme première étoile de la rencontre.

Vendredi soir, le vétéran de cinquième année a récolté son 26e but de la campagne pour inscrire les Isles au tableau en deuxième période. Il a ensuite amassé deux autres passes dans le triomphe de 4-3 de son club, en prolongation, contre les Mooseheads. Le troisième point de Desruisseaux allait contribuer directement au but gagnant du match qui a été inscrit dès la 45e seconde de la période supplémentaire.

Desruisseaux allait à nouveau obtenir une aide sur l’éventuel but gagnant des siens dans la rencontre de samedi soir contre les Eagles du Cap-Breton. Pour l’attaquant, cela faisait partie d’une soirée de deux buts et deux passes qui a prolongé sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point à neuf. Le dynamique vétéran allait cette fois être nommé la troisième étoile de la rencontre, une victoire de 8-2 des Islanders.

Desruisseaux mène actuellement la ligue au chapitre des buts (28) et des points (49). Les deux sont des sommets en carrière pour le capitaine adjoint des Islanders, et ce malgré le fait qu’il n’a disputé que 24 matchs jusqu’à présent lors de cette saison écourtée. Sélection de première ronde des Tigres de Victoriaville au repêchage 2016 de la LHJMQ, Desruisseaux a été acquis des Voltigeurs de Drummondville par les Islanders durant la saison morte de 2019.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)