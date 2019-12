Joueur de la semaine Ultramar | Antoine Demers (30 décembre, 2019)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est le joueur de centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Antoine Demers. Dans une paire de rencontres, le joueur de 20 ans natif de Sherbrooke a marqué un but et a ajouté cinq passes, aidant l’Armada à remporter ses deux affrontements.

Samedi après-midi à Québec, Demers a obtenu deux passes en deuxième période, incluant une aide sur l’éventuel but gagnant, dans le triomphe de 7-2 de l’Armada sur les Remparts. Le vétéran de quatre saisons a terminé la rencontre avec un différentiel de +2.

Se déplaçant du côté de Rimouski dimanche après-midi, Demers allait marquer l’éventuel but gagnant avec 21 secondes à jouer en deuxième période. Il allait aussi obtenir trois aides pour conclure le deuxième match de quatre points de sa carrière avant d’être nommé la première étoile du match dans la victoire de 5-2 de l’Armada sur l’Océanic. De plus, le but de Demers s’est avéré être un moment historique puisqu’il s’agissait du 2000e but marqué dans l’histoire de la franchise de l’Armada.

Après avoir entamé la saison avec Blainville-Boisbriand, Demers a disputé 11 matchs avec les Saguenéens de Chicoutimi avant de revenir à l’Armada durant la pause des fêtes. En tout, il a cumulé 13 points en 11 matchs avec l’Armada, bon pour un total de 20 points en 22 parties jusqu’ici cette saison. Demers était originalement un choix de huitième ronde des Cataractes de Shawinigan à la Séance de sélection de la LHJMQ de 2016.

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)