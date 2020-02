Joueur de la semaine Ultramar | Alexis Lafrenière (17 février, 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier de l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière. Dans un duo de rencontres à domicile, le natif de St-Eustache âgé de 18 ans a marqué deux fois et a ajouté huit aides pour aider la puissante formation de l’Océanic à poursuivre sur sa lancée.

Vendredi soir, le vétéran de trois saisons a marqué un but et ajouté deux passes, incluant un aide sur l’éventuel but gagnant, dans la victoire de 5-3 de Rimouski sur l’Armada de Blainville-Boisbriand. Pendant que Lafrenière était nommé la deuxième étoile de la rencontre, l’Océanic repartait avec un 11e gain consécutif.

Dimanche après-midi allait devenir une journée inoubliable pour Lafrenière. Le capitaine de l’Océanic a trouvé le fond du filet une fois en plus d’ajouter six passes pour permettre à son club de s’en tirer avec une 12e victoire de suite grâce à un gain de 11-2 sur les Remparts de Québec. Pour Lafrenière, qui a été nommé, sans réelle surprise, la première étoile de la rencontre, il s’agissait du premier match de sept points de sa carrière, à un seul point du record de franchise pour le plus de points en un seul match.

Le potentiel premier choix au total du Repêchage LNH de 2020, Lafrenière a augmenté son avance dans la course au meilleur pointeur de la LHJMQ grâce à sa semaine ultra-productive. Avec une récolte de 99 points, il se retrouve maintenant avec une avance de 17 points sur son coéquipier Cédric Paré. Lafrenière produit à un rythme effréné en février, cumulant un impressionnant total de 15 points en cinq matchs depuis le début du mois.

Joueur de la semaine Ultramar 2019-2020 :

Semaine 1 | 19 sept. – 22 sept. : Pierrick Dubé (Remparts | Québec)

Semaine 2 | 23 sept. – 29 sept. : Antoine Coulombe (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 30 sept. – 6 oct. : Ryan Francis (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 4 | 7 oct. – 13 oct. : Xavier Simoneau (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 5 | 14 oct. – 20 oct. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 6 | 21 oct. – 27 oct. : Nicolas Ouellet (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 7 | 28 oct. – 3 nov. : Cédric Paré (Océanic | Rimouski)

Semaine 8 | 4 nov. – 10 nov. : Alex-Olivier Voyer (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 9 | 11 nov. – 17 nov. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 10 | 18 nov. – 24 nov. : Nikolas Hurtubise (Tigres | Victoriaville)

Semaine 11 | 25 nov. – 1 déc. : Maxim Trépanier (Mooseheads | Halifax)

Semaine 12 | 2 déc. – 8 déc. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)

Semaine 13 | 9 déc. – 15 déc. : Matthew Welsh (Islanders | Charlottetown)

Semaine 14 | 28 déc. – 30 déc. : Antoine Demers (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 15 | 31 déc. – 5 jan. : Kevin Mandolese (Eagles | Cap-Breton)

Semaine 16 | 6 jan. – 12 jan. : Rémi Poirier (Olympiques | Gatineau)

Semaine 17 | 13 jan. – 19 jan. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 18 | 20 jan. – 26 jan. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 19 | 27 jan. – 2 fév. : Samuel Poulin (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 20 | 3 fév. – 9 fév. : Dmitry Zavgorodniy (Océanic | Rimouski)

Semaine 21 | 10 fév. – 16 fév. : Alexis Lafrenière (Océanic | Rimouski)