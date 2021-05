Joueur de la semaine Ultramar | Alex Beaucage (17 mai 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar est l’ailier des Tigres de Victoriaville, Alex Beaucage. En quatre matchs, le Trifluvien de 19 ans a marqué trois fois et ajouté six passes alors que les Tigres obtenaient leur billet pour les demi-finales de la Coupe du Président.

Lundi après-midi dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron, Beaucage, qui ne s’est pas inscrit sur la feuille de pointage, a tout de même terminé avec un rendement de +1 dans le triomphe en prolongation de 3-2 des Tigres contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. La victoire a permis aux Tigres d’égaler la série quart de finale à 1-1.

Mardi soir, les Tigres ont pris une avance de 2-1 avec une victoire de 6-4 sur l’Armada dans laquelle Beaucage a joué un rôle clé. Tirant de l’arrière 2-0 en première période, son premier but des séries serait suivi de deux passes. Nommé la troisième étoile du match, le vétéran de quatrième année a également mené son club avec cinq mises en échec dans la rencontre.

Beaucage poursuivrait ses exploits de marqueur jeudi soir. Bien qu’il fût nommé la deuxième étoile de la partie grâce à un but et une aide, c’est l’Armada qui allait obtenir le dernier mot, forçant un cinquième match ultime grâce à une victoire de 3-2.

Samedi après-midi, Beaucage donna le ton en ouvrant la marque un peu plus de sept minutes après le début de la première période. À la conclusion du match, la sélection de l’Avalanche du Colorado en 2019 avait ajouté trois passes à sa fiche et les Tigres avaient remporté une victoire convaincante de 9-3. La prochaine bataille de l’équipe des Bois-Francs débute mardi, alors qu’elle entamera la troisième ronde contre les Islanders de Charlottetown.

Acquis des Huskies de Rouyn-Noranda pendant la période de transactions des fêtes, Beaucage, un champion de la Coupe Memorial 2019, a jusqu’ici cumulé onze points en cinq matchs de séries. Ceci après une saison régulière qui l’a vu éclipser les 100 buts et 200 points en carrière dans la LHJMQ.

_

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 20 | 29 Mar. – 4 Avr. : Jonathan Lemieux (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 21 | 5 Avr. – 11 Avr. : Mathieu Desgagnés (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 22 | 12 Avr. – 18 Avr. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Séries de la Coupe du Président 2021 :

Semaine 23 | 19 Avr. – 25 Avr. : Mikhail Abramov (Tigres | Victoriaville)

Semaine 24 | 26 Avr. – 2 Mai : Thomas Sigouin (Remparts | Québec)

Semaine 25 | 3 Mai – 10 Mai : Nathan Légaré (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 26 | 11 Mai – 16 Mai : Alex Beaucage (Tigres | Victoriaville)