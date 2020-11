Joueur de la semaine Ultramar | Alex Beaucage (16 novembre 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine Ultramar de la LHJMQ est l’ailier des Huskies de Rouyn-Noranda, Alex Beaucage. Le Trifluvien de 19 ans a marqué cinq fois et a ajouté une passe pour aider les Huskies à amasser trois points sur une possibilité de quatre dans leurs deux rencontres du weekend.

Vendredi soir à Val-d’Or, Beaucage a marqué un but et ajouté une aide pour obtenir son cinquième match avec plus d’un point de la saison. Même si les Huskies allaient éventuellement perdre la rencontre 5-4 en prolongation contre les Foreurs, il s’agissait tout de même d’un quatrième match consécutif avec au moins un point au classement pour la franchise.

L’après-midi suivant à Rouyn-Noranda, l’assistant capitaine des Huskies allait personnellement s’assurer que son club obtienne les deux points contre ses rivaux de l’Abitibi. Tirant de l’arrière 4-1 contre les Foreurs avec moins de six minutes et demie à jouer dans la rencontre, Beaucage a pris les choses en main.

Il a d’abord inscrit un tour du chapeau naturel pour égaler la marque à 4-4 avant de marquer le but gagnant à 3:03 de la période de prolongation. Il s’agissait du premier match de quatre buts en carrière pour Beaucage et du premier match de la sorte par un joueur des Huskies depuis que Timo Meier a réussi l’exploit lors des séries éliminatoires de 2016. Sans surprise, Beaucage a été nommé la première étoile de la partie.

Le vétéran de quatre saisons mène présentement les Huskies avec 19 points et se retrouve au deuxième rang de la LHJMQ avec 13 buts en 10 matchs. Un choix de troisième ronde de l’Avalanche du Colorado lors du Repêchage LNH de 2019, Beaucage a été blanchi de la feuille de pointage une seule fois cette saison.

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)