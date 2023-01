Joueur de la semaine LHJMQ | Zachary Bolduc (9 janvier 2023)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier des Remparts de Québec, Zachary Bolduc. En trois matchs, l’athlète de 19 ans originaire de Trois-Rivières a marqué six fois et a ajouté une passe pour aider l’équipe de première place des Remparts à obtenir cinq points sur une possibilité de six.

Mercredi soir à Drummondville, Bolduc a réussi un tour du chapeau avant la fin de la première période, la neuvième sortie de trois buts de sa carrière dans la LHJMQ. Sa performance s’est avérée cruciale car les Remparts ont éventuellement remporté la rencontre contre les Voltigeurs par la marque de 5-4. Pour ses efforts, le vétéran de quatrième année a été nommé la première étoile du match.

Bolduc sera de nouveau nommé première étoile vendredi soir à domicile. Dans le premier de deux matchs consécutifs contre Gatineau, il a ouvert le bal avec un but en première période avant d’égaliser la marque à la fin du deuxième tiers. Au final, les Remparts l’ont emporté 4-2 sur les Olympiques dans une bataille entre deux des meilleurs clubs de la ligue.

Samedi après-midi à Québec, les deux équipes se sont affrontées une fois de plus. Après avoir obtenu une mention d’aide en deuxième période, Bolduc a inscrit le but égalisateur avec quarante secondes à faire en temps réglementaire. Bien que les Remparts se soient inclinés 4-3 en prolongation face aux Olympiques, Bolduc a réussi à prolonger sa séquence avec au moins un point à 14 matchs.

Après une campagne de 55 buts en 2021-2022, Bolduc, qui a été sélectionné par les Blues de St-Louis au 17e rang du Repêchage 2021 de la LNH, est actuellement à égalité au troisième rang de la ligue avec 62 points et à égalité au quatrième rang avec 28 buts.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

