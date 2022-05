Joueur de la semaine LHJMQ | Xavier Simoneau (2 mai 2022)

Le dernier joueur de la semaine LHJMQ de la saison régulière est le centre des Islanders de Charlottetown, Xavier Simoneau . En trois matchs, le joueur de 20 ans originaire de Saint-André-Avellin a marqué deux fois et a ajouté huit mentions d’aide pour aider les champions de la division des Maritimes à demeurer invaincus cette semaine.

Mardi soir à Sydney, Simoneau a récolté deux passes, dont une sur le but gagnant, avant de marquer son 23e but de la saison dans un filet désert lors du triomphe de 5-3 des Islanders sur les Eagles du Cap-Breton. Il s’agissait également du 250e match en saison régulière du vétéran de cinquième année dans la LHJMQ.

Vendredi soir à Moncton, Simoneau a vécu une soirée mémorable. L’attaquant a marqué en début de troisième période pour niveler la marque à 2-2, avant de marquer non pas une, mais deux fois au cours de ce qui s’est avéré être une fusillade record de 19 rondes remportée 3-2 par les Islanders contre les Wildcats. Par conséquent, Simoneau, qui a été nommé la première étoile du match, est devenu le premier joueur de l’histoire de la LHJMQ à marquer deux fois dans une même fusillade.

Le dimanche après-midi à domicile, Simoneau a profité de la dernière rencontre en saison régulière de sa carrière pour marquer l’histoire à nouveau, enregistrant six passes, un nouveau record des Islanders en un seul match, dans une victoire de 10-2 sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Simoneau a été nommé la troisième étoile de la partie, en plus d’établir un nouveau sommet personnel pour le plus de points en un seul match.

Simoneau termine sa saison avec 86 points en seulement 48 parties. Un choix de sixième ronde des Canadiens de Montréal lors de la Séance de sélection 2021 de la LNH, Simoneau termine sa carrière LHJMQ avec un impressionnant total de 314 points en 252 matchs de saison régulière.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 15 | 14 Fév. – 21 Fév. : Félix Lafrance (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 16 | 22 Fév. – 27 Fév. : Joshua Roy (Phœnix | Sherbrooke)

Semaine 17 | 28 Fév. – 6 Mar. : Josh Lawrence (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 7 Mar. – 13 Mar. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 19 | 14 Mar. – 20 Mar. : Théo Rochette (Remparts | Québec)

Semaine 20 | 21 Mar. – 27 Mar. : Jacob Goobie (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 21 | 28 Mar. – 3 Avr. : Nathan Darveau (Tigres | Victoriaville)

Semaine 22 | 4 Avr. – 10 Avr. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 23 | 11 Avr. – 17 Avr. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 24 | 18 Avr. – 24 Avr. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 25 | 25 Avr. – 1 Mai : Xavier Simoneau (Islanders | Charlottetown)