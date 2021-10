Joueur de la semaine LHJMQ | Xavier Parent (11 octobre 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le centre du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Parent. En deux matchs, le joueur de 20 ans originaire de Blainville a marqué trois fois et a ajouté quatre mentions d’aide, propulsant le Phoenix vers une fin de semaine sans défaite.

Samedi soir à domicile, Parent a inscrit son équipe au tableau avec son premier but de la saison en première période. Il allait ensuite ajouter deux mentions d’aide, incluant une passe sur le but gagnant et une passe sur le but d’assurance, dans le triomphe de 5-2 du Phoenix contre le Drakkar de Baie-Comeau. Le vétéran de cinquième année, qui a également terminé la soirée avec un rendement de +5, a été nommé la première étoile du match.

De nouveau à domicile dimanche après-midi, le capitaine du Phoenix a encore une fois apporté sa touche offensive au rendez-vous. Après avoir obtenu deux passes dans la partie, Parent a capitalisé sur un tir de pénalité à la fin de la troisième période pour mettre le match hors de portée. Au dernier coup de sifflet, le Phoenix sortait gagnant d’une lutte chaudement disputée avec les Cataractes de Shawinigan par un pointage de 7-5.

Quatrième sélection au total des Mooseheads d’Halifax lors du repêchage 2017 de la LHJMQ, Parent connaît un très bon départ cette saison avec sept points à ses trois premières sorties. L’année dernière, il a éclipsé la moyenne d’un point par match avec ses 27 points en seulement 24 parties de saison régulière.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)