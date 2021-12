Joueur de la semaine LHJMQ | Xavier Bourgault (6 décembre 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le centre des Cataractes de Shawinigan, Xavier Bourgault. En trois matchs, l’attaquant de 19 ans originaire de L’Islet a marqué cinq buts et a ajouté quatre mentions d’aide pour permettre aux Cataractes de présenter une fiche de 2-0-1-0 au cours de la semaine.

Vendredi soir à Drummondville, Bourgault a marqué une fois, ajouté deux mentions d’aide et terminé la soirée avec un différentiel de +4 pour aider les Cataractes à l’emporter 6-2 contre les Voltigeurs. Pour ses efforts, le vétéran de troisième année a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

Le soir suivant, Bourgault a obtenu un tour du chapeau à domicile, sa deuxième performance de trois buts de la présente campagne. En plus d’avoir marqué l’éventuel but gagnant au milieu de la troisième période, il ajouterait une passe et obtiendrait la première étoile du match dans un triomphe de 5-4 contre les Mooseheads d’Halifax.

Bourgault obtiendrait à nouveau les honneurs de la première étoile dimanche après-midi, à Shawinigan. Durant cette partie, le talentueux attaquant a marqué son 22e but de la saison – un sommet dans la ligue – et a ajouté une passe dans une défaite de 4-3 en prolongation contre le Phoenix de Sherbrooke.

Bourgault a été une menace constante pour les Cataractes tout au long de la saison, lui qui a présentement 13 matchs de plus d’un point à sa fiche. Sélectionné en première ronde, 22e au total, par les Oilers d’Edmonton au repêchage 2021 de la LNH, Bourgault occupe actuellement le quatrième rang de la LHJMQ avec ses 42 points en 24 matchs.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Dec. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)