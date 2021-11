Joueur de la semaine LHJMQ | Xavier Bourgault (1er novembre 2021)

Les dernières distinctions du Joueur de la semaine dans la LHJMQ ont été remportées par le centre des Cataractes de Shawinigan, Xavier Bourgault. En trois matchs, le joueur de 19 ans originaire de L’Islet a marqué trois fois en plus d’ajouter sept mentions d’aide pour aider les Cataractes à maintenir une fiche parfaite de 3-0-0-0 au cours de la semaine.

Jeudi soir à Québec, Bourgault a contribué sur tous les buts de Shawinigan en obtenant une paire d’aides dans une victoire de 2-1 sur les Remparts. Le résultat final a mis fin à une séquence de neuf victoires consécutives pour l’équipe de première place des Remparts, tout en voyant les Cataractes signer leur sixième triomphe de suite.

Vendredi soir à Boisbriand, le vétéran de quatrième année a marqué deux fois, dont le but vainqueur au milieu de la troisième période, et a ajouté une autre mention d’aide dans la victoire de 5-4 de Shawinigan contre l’Armada. Pour Bourgault, qui a été nommé la première étoile du match, son but gagnant représentait le 150e point en saison régulière de sa carrière dans la LHJMQ.

Samedi soir à domicile, Bourgault et ses coéquipiers ont mis un point d’exclamation sur la semaine en portant leur séquence victorieuse à huit matchs grâce à une victoire de 8-5 sur l’Armada pour compléter le balayage de leur série aller-retour. Ce soir-là, Bourgault a marqué un but et a ajouté quatre mentions d’aide pour se mériter la troisième étoile du match. Il s’agissait également de son huitième match avec plus d’un point dans cette jeune campagne.

Bourgault mène actuellement la course au meilleur pointeur de la ligue avec 24 points en 12 matchs. Il est également à égalité pour la deuxième place au chapitre des buts avec 10. Le joueur de centre, qui a été choisi 22e au total par les Oilers d’Edmonton au Repêchage 2021 de la LNH, connaît présentement le meilleur départ de sa carrière.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)