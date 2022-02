Joueur de la semaine LHJMQ | William Dufour (14 février 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est l’ailier des Sea Dogs de Saint John, William Dufour. En trois matchs, l’attaquant de 20 ans originaire de Québec a marqué trois fois et a ajouté cinq aides pour permettre aux Sea Dogs de conclure leur voyage dans l’Est du Québec avec une fiche de 2-1-0-0.

Mardi soir à Baie-Comeau, Dufour a connu un match mémorable, marquant deux fois et ajoutant trois passes, y compris une aide sur l’éventuel but gagnant, dans le triomphe de 7-5 des Sea Dogs sur le Drakkar. Pour Dufour, qui a été nommé la première étoile du match, il s’agissait de sa deuxième sortie de cinq points en carrière dans le circuit Courteau.

C’était du pareil au même le lendemain soir à Chicoutimi. Pour un deuxième match consécutif, le vétéran de quatrième année a obtenu une aide sur le but décisif, l’une de ses deux passes dans le match, en plus de son 28e but de la campagne, alors que les Sea Dogs ont vaincu les Saguenéens par la marque de 5-1. Encore une fois, Dufour a été nommé la première étoile de la soirée.

Les Sea Dogs ont conclu leur semaine avec une défaite de 6-1 contre l’Océanic, à Rimouski, vendredi. Dufour n’a pas obtenu de point dans la rencontre, mettant ainsi fin à son impressionnante séquence de 20 matchs consécutifs avec au moins un point.

Dufour est actuellement à égalité au sommet de la LHJMQ pour les buts (28) et les points (58). Acquis des Voltigeurs de Drummondville par les hôtes de la Coupe Memorial de 2022 en juin dernier, Dufour a été repêché par les Islanders de New York en cinquième ronde de la Séance de sélection 2020 de la LNH.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 14 | 7 Fév. – 13 Fév. : William Dufour (Sea Dogs | Saint John)