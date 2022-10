Joueur de la semaine LHJMQ | William Blackburn (17 octobre 2022)

Le plus récent récipiendaire des honneurs du Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le gardien des Foreurs de Val-d’Or, William Blackburn. Le vétéran de 19 ans originaire d’Hébertville est demeuré invaincu lors de trois matchs consécutifs, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 1.00 et un pourcentage d’arrêts de .974%.

Lundi après-midi, Blackburn a réalisé 28 arrêts à domicile, dont 16 au cours des 40 dernières minutes, pour aider à mener les Foreurs vers une victoire de 3-1 sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Ce gain a mis fin à une courte séquence de deux défaites pour Val-d’Or.

Le club allait signer une deuxième victoire consécutive vendredi soir. Le vétéran de troisième année a réalisé sa meilleure performance en carrière avec 46 arrêts dans une victoire de 5-1 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand. Blackburn, qui a été nommé la première étoile du match, a blanchi l’Armada de la feuille de pointage pendant les 57 premières minutes de jeu, repoussant 31 tirs au cours des deux premières périodes seulement.

De retour à la maison le dimanche après-midi, Blackburn et les Foreurs ont obtenu une troisième victoire consécutive en battant l’Océanic de Rimouski 3-1. Cette fois, Blackburn a été nommé la deuxième étoile de la partie après avoir repoussé 24 tirs. Le club a une fois de plus conservé son jeu blanc pendant près de trois périodes et continue de se maintenir dans les hauteurs du classement général de la ligue.

Blackburn entame cette semaine avec une fiche de 5-2-0-0 en saison régulière et une MBA de 2.29. Son pourcentage d’arrêts de .935% le classe au cinquième rang du circuit. Blackburn a été choisi par les Foreurs en troisième ronde de la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)