Joueur de la semaine LHJMQ | Vincent Sévigny (15 novembre 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le défenseur des Tigres de Victoriaville, Vincent Sévigny. En trois matchs sur la route, le joueur de 20 ans originaire de Québec a marqué deux fois et ajouté six mentions d’aide pour mener les Tigres vers une fiche de 2-0-1-0 au cours de la semaine.

Jeudi soir à Gatineau, Sévigny a joué un rôle central dans le triomphe de 6-3 de son club contre les Olympiques. Sa performance de deux buts et trois passes a permis aux Tigres de combler des déficits de 2-0 et 3-1 dans la rencontre. La performance de cinq points en un seul match représente un sommet personnel pour Sévigny, qui a été nommé la troisième étoile de la soirée.

Samedi soir à Val-d’Or, Sévigny a contribué avec une passe sur l’éventuel but gagnant ainsi que sur le but d’assurance, tout en obtenant un différentiel de +3 dans le blanchissage de 4-0 des Tigres contre les Foreurs. Encore une fois, le vétéran de quatrième année a été nommé la troisième étoile du match.

Dimanche après-midi à Rouyn-Noranda, Sévigny a récolté une mention d’aide sur le premier but du match des Tigres avec un peu moins de quatre minutes à jouer en première période. Bien que les Huskies soient éventuellement repartis avec une victoire de 4-3 en prolongation, il s’agissait de la quatrième fois en cinq matchs que les Tigres récoltaient au moins un point au classement.

Choix de deuxième ronde des Tigres au repêchage 2017 de la LHJMQ, la grosse semaine de Sévigny a poussé son total à 11 points en 13 matchs cette saison. Un morceau clé à la ligne bleue des Tigres, il a inscrit 10 points en 19 matchs de séries éliminatoires l’an dernier pour aider son club à remporter la Coupe du Président de 2021.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)