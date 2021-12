Joueur de la semaine LHJMQ | Vincent Sévigny (13 décembre 2021)

Pour une deuxième fois cette saison, c’est le défenseur Vincent Sévigny des Tigres de Victoriaville qui est nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. En trois matchs, l’athlète de 20 ans originaire de Québec a marqué trois fois et a ajouté cinq passes pour aider les Tigres à terminer leur voyage dans les Maritimes avec une fiche de 2-1-0-0.

Jeudi soir à Sydney, le vétéran de quatrième année a ouvert le pointage au milieu de la première période et a ajouté trois passes dans la victoire de 8-3 des Tigres sur les Eagles du Cap-Breton. Pour ses efforts, Sévigny a été nommé la troisième étoile du match.

Samedi soir à Halifax, Sévigny a de nouveau ouvert le pointage et a ajouté une passe dans une défaite de 7-3 aux mains des Mooseheads. Lui et les Tigres ont rebondi dimanche après-midi à Moncton. Le septième but de la saison de Sévigny, avec un peu moins de cinq minutes à faire en troisième période, s’est avéré être le but gagnant. Il a également obtenu une mention d’aide dans le triomphe de 3-1 des siens sur les Wildcats.

Sévigny occupe le quatrième rang parmi tous défenseurs de la LHJMQ avec ses 25 points en 23 matchs cette saison. Choix de deuxième tour de Victoriaville à la Séance de sélection 2017 de la LHJMQ, Sévigny n’est qu’à quatre points d’établir un nouveau sommet en carrière pour le plus de points en une saison.

_

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)