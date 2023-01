Joueur de la semaine LHJMQ | Olivier Nadeau (30 janvier 2023)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est Olivier Nadeau des Olympiques de Gatineau. Même si son club n’a joué qu’une seule fois la semaine dernière, l’ailier originaire de Lac-Etchemin a profité de l’occasion pour aider les Olympiques, meneurs de la division Ouest, à repartir avec la victoire.

Vendredi soir, à domicile, le vétéran de quatrième année avait marqué un but et obtenu une passe – et les Olympiques avaient trouvé le fond du filet huit fois – à la conclusion de la première période seulement. À la fin de la soirée, Gatineau est reparti avec une victoire à caractère offensif de 11-6 sur les Foreurs de Val-d’Or, et Nadeau avait obtenu un sommet personnel de six points cette saison grâce à deux buts et quatre passes. L’avant a également terminé le match avec un différentiel de +4, en plus d’être nommé la première étoile de la rencontre.

Acquis des Cataractes de Shawinigan durant la saison morte, une opération à l’épaule a forcé Nadeau à attendre la fin du mois de décembre avant de faire ses débuts avec les Olympiques. Depuis, il a été un élément clé de l’attaque de Gatineau avec 10 buts et 18 points en 13 matchs. Nadeau a été sélectionné en quatrième ronde par les Sabres de Buffalo lors du Repêchage 2021 de la LNH.

Joueur de la semaine LHJMQ 2022-2023 :

Semaine 18 | Olivier Nadeau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 17 | Charles-Édward Gravel (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 16 | Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 15 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 14 | Josh Lawrence (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 13 | Jacob Melanson (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 12 | Etienne Morin (Wildcats de Moncton)

Semaine 11 | Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

Semaine 10 | Pier-Olivier Roy (Tigres de Victoriaville)

Semaine 9 | Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau)

Semaine 8 | Oliver Satny (Eagles du Cap-Breton)

Semaine 7 | Riley Kidney (Titan d’Acadie-Bathurst)

Semaine 6 | Zachary Bolduc (Remparts de Québec)

Semaine 5 | Jordan Dumais (Mooseheads d’Halifax)

Semaine 4 | William Blackburn (Foreurs de Val-d’Or)

Semaine 3 | Justin Gill (Phœnix de Sherbrooke)

Semaine 2 | Jonathan Fauchon (Armada de Blainville-Boisbriand)

Semaine 1 | William Rousseau (Remparts de Québec)