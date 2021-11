Joueur de la semaine LHJMQ | Olivier Adam (22 novembre 2021)

Le plus récent Joueur de la semaine de la LHJMQ est le gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau, Olivier Adam. En deux matchs, le Drummondvillois de 19 ans a obtenu une fiche de 2-0-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 0.50 et un pourcentage d’arrêts de 0.980 % pour aider la Drakkar à demeurer invaincu durant la semaine.

Vendredi soir à domicile, Adam a repoussé 25 tirs, dont 11 sur 12 en deuxième période, pour mener le Drakkar à une victoire de 4-1 sur les Voltigeurs de Drummondville. Le vétéran de troisième année a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

De retour à la maison dimanche après-midi, Adam a non seulement signé une troisième victoire de suite pour le Drakkar et lui-même personnellement, mais il l’a fait avec style, réalisant son deuxième blanchissage de la saison dans un gain de 5-0 contre les Eagles du Cap-Breton. Cette fois, le gardien a effectué 23 arrêts, dont 13 en première période seulement. Une fois de plus, Adam a été choisi comme deuxième étoile du match.

Adam a été acquis par le Drakkar en provenance de l’Armada de Blainville-Boisbriand lors du repêchage 2021 de la LHJMQ en juin dernier. Le vétéran, qui a été invité au camp d’entraînement des Panthers de la Floride plus tôt cette saison, occupe présentement le quatrième rang chez les gardiens de la LHJMQ tant pour la moyenne de buts alloués (2.60) que pour le pourcentage d’arrêts (0.914%).

