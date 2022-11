Joueur de la semaine LHJMQ | Oliver Satny (14 novembre 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine LHJMQ est le gardien de but des Eagles du Cap-Breton, Oliver Satny. En trois matchs, le joueur de 19 ans originaire de Tabor, en Tchéquie, a présenté un dossier de 3-0-0-0 avec un jeu blanc, une moyenne de buts alloués de 1.67 et un pourcentage d’arrêts de .951 % dans la semaine parfaite des Eagles.

Jeudi soir à Charlottetown, Satny a été sensationnel, repoussant les 37 tirs que son ancienne équipe a dirigés vers lui dans une victoire de 4-0 sur les Islanders. Pour le gardien de deuxième année, qui était le choix facile pour la première étoile de la partie, il s’agissait d’un troisième blanchissage à seulement son huitième match avec les Eagles.

De retour à domicile dimanche après-midi, Satny a poursuivi sur sa lancée, réalisant 30 arrêts dans une victoire de 4-3 sur les Saguenéens de Chicoutimi. Satny, qui a également obtenu une passe dans la rencontre, a ainsi porté sa séquence de victoires personnelle à quatre matchs. Les Eagles profitent quant à eux de leur première séquence de six victoires consécutives en quatre saisons.

Satny, qui a été acquis par les Eagles des Islanders le 18 octobre dernier, présente un dossier de 5-6-0-0 cette saison, une moyenne de buts alloués de 3.10 et un pourcentage d’arrêts de .910%, tandis que ses trois blanchissages sont au sommet de la ligue. Il a été invité au camp d’entraînement des Sabres de Buffalo plus tôt cette saison.

