Joueur de la semaine LHJMQ | Nathan Darveau (5 décembre 2022)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le gardien de but des Tigres de Victoriaville, Nathan Darveau. En deux départs sur la route, l’athlète de 19 ans originaire de Rouyn-Noranda a remporté deux victoires grâce à une moyenne de buts alloués de 1.49 et un pourcentage d’arrêts de .963%, aidant ainsi les Tigres à terminer leur voyage dans les Maritimes avec une fiche parfaite.

Mercredi soir à Sydney, Darveau a volé la vedette en réalisant 41 arrêts dans une victoire de 2-1 sur les Eagles du Cap-Breton. Le vétéran de troisième année, qui a arrêté les 27 tirs auxquels il a fait face au cours des deux dernières périodes, a été nommé la première étoile du match alors que les Tigres ont comblé un déficit de première période pour repartir avec la victoire.

Dimanche, à Bathurst, Darveau était encore une fois au sommet de son art alors que les Tigres ont dû revenir de l’arrière une fois de plus. Cette fois, le gardien de Victoriaville a repoussé 36 tirs, dont 18 en troisième période, pour mener son club vers une victoire en prolongation de 3-2 contre le Titan. Cette fois, Darveau a été nommé la deuxième étoile de la rencontre alors que les Tigres récoltaient au moins un point dans un neuvième match consécutif, ce qui les a propulsés au premier rang de l’Association Ouest.

Darveau, un choix de 11e ronde des Tigres à la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ, entame la première semaine complète de décembre avec une fiche exceptionnelle de 13-6-1-2. Il figure actuellement parmi les meneurs de la ligue pour ce qui est des victoires, du pourcentage d’arrêts (.942%) et de la moyenne de buts alloués (1.93) cette saison.

