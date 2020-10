Joueur de la semaine LHJMQ | Miguël Tourigny (5 octobre 2020)

Le premier Joueur de la semaine LHJMQ de la saison 2020-2021 est le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Miguël Tourigny. Dans ses deux matchs de la semaine dernière, le jeune homme de 18 ans originaire de Victoriaville a marqué trois buts et ajouté deux aides pour aider l’Armada à remporter ses deux premiers matchs de la saison.

Vendredi soir à Sherbrooke, Tourigny allait marquer à deux reprises sur l’avantage numérique, en plus d’ajouter une passe dans la victoire des siens aux dépens des champions en titre du Trophée Jean-Rougeau. L’arrière a terminé la rencontre à caractère offensif avec six tirs au but, en plus d’être nommé la première étoile.

De retour à Boisbriand dimanche après-midi pour compléter la série aller-retour contre le Phoenix, Tourigny n’a pas perdu de temps pour s’inscrire sur la feuille de pointage, trouvant le fond du filet avec seulement 75 secondes d’écoulées dans le triomphe de 4-2 de l’Armada. Cette fois, Tourigny allait être nommé la deuxième étoile du match, lui qui a ajouté une aide au courant de la rencontre pour mettre fin à un superbe weekend d’ouverture à la saison.

Tourigny a été sélectionné par l’Armada au deuxième tour du Repêchage LHJMQ de 2018. Un vétéran de 90 matchs dans la ligue à l’aube de la saison 2020-2021, il occupera un rôle important au sein de son équipe cette année, lui qui a connu une campagne de 11 buts et 30 points en 61 matchs la saison dernière.

Joueur de la semaine LHJMQ 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)