Joueur de la semaine LHJMQ | Mavrik Bourque (7 février 2022)

Le premier Joueur de la semaine LHJMQ de 2022 est le centre des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque. Lors de ses deux affrontements sur la route, le joueur de 20 ans originaire de Plessisville a marqué deux fois et a ajouté trois passes pour mener les Cataractes vers deux victoires.

Vendredi soir, à Rouyn-Noranda, Bourque a repris là où il avait laissé les choses avant la pause prolongée, obtenant une passe sur le premier but de son club à mi-chemin en première période. Il allait ajouter une autre passe avant d’être nommé la troisième étoile du match dans le gain de 4-3 des Cataractes sur les Huskies.

Le lendemain, à Val-d’Or, Bourque a marqué deux fois, dont le but décisif avec un peu plus d’une minute à faire en prolongation, en plus d’obtenir une aide dans la victoire de 3-2 des Cataractes sur les Foreurs. Cette fois, le vétéran de quatre saisons a été nommé la deuxième étoile de la partie.

Sélectionné par les Stars de Dallas en première ronde, 30e au total, lors du Repêchage 2020 de la LNH, Bourque a été sensationnel jusqu’ici cette année. Malgré des apparitions limitées, il a produit 25 points en seulement 12 matchs cette saison.

Joueur de la semaine LHJMQ 2021-2022 :

Semaine 1 | 30 Nov. – 3 Oct. : Bennett MacArthur (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 2 | 4 Oct. – 10 Oct. : Xavier Parent (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 3 | 11 Oct. – 17 Oct. : Félix Lafrance (Saguenéens | Chicoutimi)

Semaine 4 | 18 Oct. – 24 Oct. : Lukas Cormier (Islanders | Charlottetown)

Semaine 5 | 25 Oct. – 31 Oct. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 6 | 1 Nov. – 7 Nov. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)

Semaine 7 | 8 Nov. – 14 Nov. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 8 | 15 Nov. – 21 Nov. : Olivier Adam (Drakkar | Baie-Comeau)

Semaine 9 | 22 Nov. – 28 Nov. : Samuel Johnson (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 10 | 29 Nov. – 5 Déc. : Xavier Bourgault (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 11 | 6 Déc. – 13 Déc. : Vincent Sévigny (Tigres | Victoriaville)

Semaine 12 | 14 Déc. – 19 Déc. : Jordan Dumais (Mooseheads | Halifax)

Semaine 13 | 4 Fév. – 6 Fév. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)